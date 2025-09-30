Эта привычная поза во сне может повышать вероятность развития деменции: ученые

Поза сна, которая может повысить риск деменции / © unsplash.com

Об этом пишет HealthDigest. Хотя сон на спине может помочь избежать морщин на лице, эта поза не обязательно оптимальна для поддержания здоровья мозга.

Есть несколько причин, почему это так. Прежде всего, лежание на спине может расслаблять мышцы дыхательных путей и затруднять дыхание, особенно у людей с обструктивным апноэ сна. Такая поза может мешать мозгу эффективно очищать от токсинов и продуктов жизнедеятельности во время сна — процесса, который считают ключевым для уменьшения риска нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция.

Сон на спине и здоровье мозга

Более половины людей из апноэ сна спят на спине. Это расстройство ограничивает объем легких и периодически приводит к остановкам дыхания, что нарушает сон и уменьшает поступление кислорода в мозг. Метанализ 2022 года показал, что у людей с апноэ риск болезни Альцгеймера возрастает на 28%, а Паркинсона — на 54%.

Болезнь Альцгеймера связана с накоплением вредных белков в мозге. Во время сна работает глимфатическая система, выводящая эти отходы. Но нарушенный сон замедляет ее работу. Исследование 2019 года показало, что люди с нейродегенеративными заболеваниями чаще спят на спине, чем здоровые люди, что может снижать эффективность очищения мозга.

Сон на спине не вызывает деменцию, а только повышает риск

Важно понимать, что сон на спине сам по себе не вызывает деменцию, как и апноэ сна, но они связаны. Апноэ может вызывать высокое давление, диабет 2-го типа и метаболический синдром — факторы, повышающие риск деменции. До 90% людей из апноэ даже не подозревают о его наличии. Если вы просыпаетесь ночью, испытывая нехватку воздуха, следует обратиться к врачу. Частые симптомы включают головные боли, сухость во рту и усталость днем.

Как поддержать мозг, если вы вынуждены спать на спине

Если проблемы со спиной заставляют вас спать на спине, есть способы помочь мозгу очищаться от токсинов. Добавьте в рацион больше продуктов, богатых омега-3, чтобы уменьшить воспаление и выведение вредных белков.

Прерывистое голодание может замедлять накопление вредных веществ в мозге и защищать нервные клетки.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит системе очищения мозга, поэтому ограничение спиртного может снизить риск деменции.

Регулярные физические нагрузки улучшают кровообращение и поддерживают естественные процессы очищения мозга.