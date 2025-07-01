Эти 10 распространенных привычек портят ваш кишечник: проверьте, есть ли они у вас

Что нужно делать, чтобы кишечник был здоров / © Фото из открытых источников

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Диетология Дебора Мерфи рассказала о десяти распространенных привычках, которые могут незаметно портить кишечник.

Ежедневно употребляете одни и те же продукты

Для здорового кишечника очень важны разнообразные полезные микроорганизмы. Чтобы их получить, следует употреблять различные минимально обработанные продукты, лучше всего растительного происхождения.

Вместо нормальных приемов пищи перекусы

Позднее ночное питание и различные перекусы торопливо отрицательно влияют на здоровье кишечника. Ему очень важно предоставлять периоды отдыха для восстановления и очищения. Если вы часто перекусываете или употребляете сладкие напитки в течение дня, он работает без перерывов.

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Хронический стресс

Стресс влияет на гиперчувствительность и моторику кишечника, а еще нарушает его эпителиальный барьер, чем провоцирует различные иммунные реакции. Именно стресс может стать причиной нарушения кишечного микробиома, что приводит к дисбактериозу. В будущем такие изменения становятся причиной воспалительных расстройств желудочно-кишечного тракта.

Слишком мало клетчатки

Самое простое, что вы можете сделать для здоровья своего кишечника, это ввести в рацион больше клетчатки. Однако 90% людей на планете не соблюдают простые правила ее потребления.

Игнорирование уже существующих проблем

Конечно, у всех случаются проблемы с животом, но если они стали регулярными, следует обратиться к врачу. Рефлюкс, вздутие, газы, запор или диарея — это не норма. Такие состояния не следует игнорировать. Если начать лечить их вовремя, можно избавиться от более серьезных проблем в будущем.

Нет ферментированных продуктов в рационе

Уникальным свойством ферментированных продуктов является повышение усвояемости биодоступных питательных веществ. Комбуча, йогурт, кимчи, квашеная капуста и тому подобное являются источником пробиотиков и полезных бактерий, которые помогают поддерживать кишечный барьер и бороться с воспалениями.

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Частая приемка лекарств

Конечно, иногда антибиотики спасают нашу жизнь, но неконтролируемое их употребление наносит кишечнику значительный вред. В первую очередь, они “убивают” полезные бактерии. А еще могут преждевременно стареть кишечник при длительном применении.

Гиподинамия

Спортивные упражнения тренируют не только мышцы ног, рук и пресса, но и мышцы кишечника. Когда они сильнее, то кишечник лучше и эффективнее выводит отходы. Также физическая активность помогает положительно повлиять на микробиом кишечника.

Большое количество алкоголя

Конечно, посиделки с друзьями в конце рабочей недели вряд ли окажут сильное влияние на кишечник, но если вы употребляете алкоголь чрезмерно, это может иметь более серьезные последствия. Алкоголь способен усугублять хроническое воспаление в кишечнике. А когда он расщепляется, то высвобождает токсины, повреждающие слизистую.

Плохой сон

Если у вас регулярно не выходит высыпаться, это будет негативно влиять на здоровье кишечника. Исследования показывают, что кишечник и хороший сон связаны очень сильно. Лучший сон означает здоровый микробиом кишечника, и наоборот.

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