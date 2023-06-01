Эти 5 мифов о питании действительно вредят вашему здоровью — диетолог

В последнее десятилетие оздоровительная культура на подъеме. Это произошло частично благодаря социальным сетям и охватывает все более молодую аудиторию. Но много информации, распространяемой в Интернете, особенно о питании, не имеет никаких доказательств.

Об этом пишут специалисты, в частности, Кристи Гаррисон, зарегистрированная диетолог и автор новой книги "The Wellness Trap", передает yahoo.com.

Гаррисон рассказала лишь о некоторых из самых распространенных мифов о питании. Она объяснила, почему нужно немедленно от них отказаться.

"Детоксикация" организма — миф

По словам Гаррисона, слово "детокс" — избавить организм от токсинов или веществ — вошло в культуру оздоровления. Будь то сахар или социальные сети. Эти так называемые детоксикации рекламируются как способы очищения тела и разума.

"Это очень вредная тенденция для здоровья", — говорит Гаррисон, добавляя, что детоксикация обычно предполагает экстремальное или ограничительное поведение. Очистка соками, пищевые добавки и голодание рекламируются как способы детоксикации организма, говорит Гаррисон, даже если организм сам способен производить детоксикацию.

"Ваша печень и почки отлично справляются с удалением токсинов в организме без какого-либо вмешательства с вашей стороны", — сообщила она.

Экстремальные очищения не заставят эти органы работать лучше, добавляет она, и они, конечно, не являются необходимой мерой поддержки.

"Культура оздоровления вроде бы рассматривает печень и почки как забивающиеся мусором фильтры в раковине. Многие говорят о необходимости детоксикации или очистки, чтобы органы работали должным образом. Но это просто неправда, отмечает она. Если у вас нет заболеваний печени или почек или редких случаев острого отравления... вам не нужно ничего делать, чтобы ваша печень и почки функционировали", — добавила она.

Миф второй о "лечении" соком

Соки превратились в панацею, которая может исцелить от ряда заболеваний. Это миф. Нет весомых научных доказательств по очищению соками, но их все еще рекламируют как "пилюлю" от всего.

По словам Гаррисона, любая тенденция оздоровления является тревожным сигналом, если ее рекламируют как лекарство или способ помочь с широким спектром различных заболеваний.

Она добавляет, что сок сельдерея, в частности, остается популярной тенденцией среди влиятельных людей и знаменитостей, и многие утверждают, что он способствует быстрой потере веса, улучшению здоровья кишечника, повышению уровня энергии и очищению кожи.

"Вероятно, есть дюжина хронических заболеваний, от которых сок сельдерея якобы помогает или даже излечивает, например аутоиммунные заболевания, заболевания кожи, аллергии или расстройства пищеварения. Но исследований, подтверждающих эти утверждения, крайне не хватает, — сообщила она.

Хотя фрукты и овощи снабжают организм витаминами и питательными веществами, выжимание из них сока не усиливает эти преимущества, сообщают специалисты. Соки могут быть отличным дополнением к диете вместе с цельными, питательными продуктами, но пить их как замену или очищение действительно не стоит.

"Чистое" питание

Культура оздоровления породила одержимость чистотой того, что мы едим, говорит Гаррисон.

"Предпосылкой чистого питания является сосредоточение на потреблении целостной пищи, избегание обработанных продуктов, сокращение потребления сахара, ограничение насыщенных или транс-жиров, а также ограничение или избегание алкоголя и кофеина. Одно дело — попытаться включить в свой рацион больше питательных продуктов, но чистое питание часто проблематично скрытой диетой», — говорит Гаррисон.

Некоторые диеты чистого питания подразумевают исключение целых групп продуктов (например, зерновых или молочных продуктов) и чрезмерно ограничительное поведение. Больше врачей тревожит то, как это может привести к неупорядоченным пищевым привычкам или полномасштабной орторексии.

По данным Национального института здоровья, нервная орторексия — это расстройство пищевого поведения, характеризующееся одержимостью здорового питания и связанным с этим ограничительным поведением. Это часто включает в себя фиксацию на стерильности пищи.

Миф о вреде всей обработанной пищи

Морализация пищи или маркировка определенной пищи как "хорошей" или "плохой" — является одним из самых вредных мифов культуры здоровья, говорит Гаррисон.

"Не существует хорошей и плохой пищи", – объясняет она. Некоторые продукты более питательны, чем другие.

"Демонизация обработанных пищевых продуктов и сахара вредна", — говорит Гаррисон.

Это заставляет людей чувствовать, что если они съедят любой из этих продуктов, они будут иметь немедленные последствия для здоровья или отравятся. Такой миф может привести к неупорядоченным пищевым тенденциям.

Обработанные пищевые продукты – это те, которые прошли определенную обработку от своего природного состояния, которое содержит что угодно, от конфет и печенья до рыбных консервов или консервированных овощей. На один шаг выше них – ультраобработанные пищевые продукты, претерпевшие серьезные изменения и связанные с повышением риска некоторых видов рака.

Гаррисон признает, хотя исследования и показывают, что употребление слишком много обработанной пищи или сахара может быть связано с плохими последствиями для здоровья, она не верит, что это оправдывает уровень страха вокруг некоторых продуктов, который пропагандирует многие в индустрии оздоровления.

"Пищевые добавки лечат" — миф

По словам Гаррисона, культура оздоровления часто настаивает на том, что употребление витаминов и диетических добавок является более "естественным" решением для достижения хорошего здоровья.

Однако преимущества диетических добавок для населения широко отрицаются. И исследования продолжают показывать, что витаминные таблетки и жевательные конфеты, рекламируемые для поддержания нашего здоровья, могут вообще не иметь особого эффекта.

Более того, пищевые добавки могут быть вредными по ряду причин, говорит Гаррисон. В больших дозах они будут иметь неприятные побочные эффекты и риски для здоровья.

Гаррисон объясняет, что производители пищевых добавок не могут утверждать, что их продукты лечат или исцеляют болезни, но они могут делать более расплывчатые заявления, например, что они "увеличивают энергию" или обеспечивают "поддержку иммунитету".

"Это страшно, потому что никто на самом деле не следит за тем, что входит в добавки, прежде чем они выйдут на рынок", — говорит Гаррисон.

Напомним, контроль кровяного давления может предотвратить болезнь и продлить вашу жизнь. К сожалению, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности среди граждан.

Читайте также: