Эти 5 питательных веществ могут укрепить ваш иммунитет

Добавьте некоторые из этих продуктов в рацион для укрепления иммунной системы.

Забота о своей иммунной системе особенно важна зимой и весной, когда растет количество случаев простуды, гриппа и COVID-19.

Чтобы укрепить вашу иммунную систему, CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний в США) рекомендует высыпаться, избегать чрезмерного употребления алкоголя, поддерживать физическую активность и придерживаться здорового питания.

Узнайте больше о специальных питательных веществах, которые помогут укрепить иммунитет.

Многие фитонутриенты и другие компонентыя естественным образом содержатся в продуктах питания, поддержат вашу иммунную систему в отличной форме.

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Ниже мы перечислили пять полезных питательных веществ, которые содержатся в продуктах питания.

Витамин С

Витамин С является одним из мощнейших питательных веществ для вашего иммунитета.

Этот антиоксидант может увеличить выработку лейкоцитов, помогающих бороться с инфекцией. Хотя натуральный апельсиновый сок богат витамином С, есть много других пищевых источников этого витамина. По данным издания Harvard Health, следующие продукты являются богатыми его источниками:

сладкий перец,

цитрусовые,

крестоцветные овощи, такие как брокколи, белокочанная и цветная капуста,

клубника,

картофель белых сортов

Неудивительно, что фрукты и овощи являются лучшими источниками витамина С. Однако согласно диетическим данным, около 90% людей не соблюдают ежедневные нормы потребления овощей, а 85% не соблюдают нормы относительно фруктов, поэтому не получают достаточно витамина С.

Фото: pixabay.com

Витамин D

Витамин необходим для улучшения здоровья костей, уменьшения роста раковых клеток, воспаления. Он также помогает организму усваивать кальций.

Витамин D рекомендуют и для укрепления иммунитета. Согласно данным CDC, витамин D помогает бороться с бактериями и вирусами, а обзор, опубликованный в Nutrients, свидетельствует, что этот витамин защищает иммунитет, воздействуя на воспалительные реакции.

Если вы ищете натуральные источники витамина D, Harvard Health рекомендует:

рыбу: тунец, лосось, сардины,

обогащенные молочные продукты,

обогащенный апельсиновый сок,

яичные желтки,

говяжью печень

Омега-3 жирные кислоты

EPA и DHA – это два типа омега-3 жирных кислот, которые естественным образом содержатся в морепродуктах. Самым распространенным источником обеих является жирная рыба.

И EPA, и DHA содержатся во всех клетках организма, а также обладают противовоспалительными функциями, что потенциально может повысить способность организма бороться с болезнями.

Омега-3 жирные кислоты защищают организм от аутоиммунных расстройств.

Аутоиммунное заболевание, такое как ревматоидный артрит или алопеция, может возникнуть, если иммунная система начинает атаковать здоровые клетки организма, считая их вредными.

Новое исследование, опубликованное в Journal of Clinical Investigation, показало, что длительное употребление полиненасыщенных жиров (например, омега-3) способствует защите от аутоиммунных заболеваний, таких как диабет 1 типа.

По данным Национального института здоровья, вот некоторые из лучших источников омега-3:

рыба и морепродукты,

масла,

орехи и семена, такие как лен, грецкие орехи и чиа,

обогащенные продукты (включая йогурт, яйца, соки или молоко)

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Бета-глюкан

Клетчатка является важным питательным веществом для здоровой иммунной системы, и, как свидетельствуют данные Гарвардского университета, соблюдение диеты с высоким содержанием клетчатки, преимущественно растительной, а это фрукты, овощи и цельные зерна, может способствовать развитию здорового микробиому кишечника.

Такой тип клетчатки, как бета-глюкан особенно показан для укрепления иммунитета.

Бета-глюкан – это тип клетчатки, способствующий увеличению белых кровяных клеток, помогающих бороться с инфекцией.

Данный вид клетчатки содержится в различных цельных зернах, таких как ячмень, сорго, рожь и пшеница.

По данным Nutrition & Metabolism, существует несколько лучших продуктов с бета-глюканом:

овес,

ячмень,

пшеница

Пробиотики

Пробиотики имеют решающее значение для поддержания здорового кишечника и иммунной системы. Они действуют как "хорошие" бактерии и защищают пищеварительный тракт.

Исследования также показали, что определенные штаммы пробиотиков помогут укрепить иммунную систему и способствовать здоровой пищеварительной системе. Ферментированная пища богата живыми активными культурами, многие из которых действуют как пробиотики.

Источники пробиотиков:

йогурт,

кефир,

квашеная капуста,

кимчи

Добавим, что рацион с высоким содержанием белка может привести к бессознательному потреблению меньшего количества калорий каждый день, что в конечном счете поможет удерживать свой идеальный вес.

Также напомним о фрукте, потребление которого снижает риск образования тромбов и инсульта.

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