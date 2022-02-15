Эти обычные привычки повышают риск развития болезни Альцгеймера

Врачи рассказали, что может привести к болезни Альцгеймера.

Около 6 млн человек живут с болезнью Альцгеймера, которая определяется Национальным институтом старения как «расстройство мозга, которое медленно разрушает память и мыслительные способности и, в конечном итоге, способность выполнять простейшие задачи».

Число людей, живущих с этим заболеванием, удваивается каждые пять лет в возрасте от 65 лет.

Пока нет лекарства от этой болезни и ее причины еще изучаются, но есть определенные типичные ошибки образа жизни, которые могут привести к болезни Альцгеймера.

Эксперты объяснили, какие привычки могут увеличить риск заболеть болезнью Альцгеймера. Читайте дальше, чтобы узнать больше — и чтобы обеспечить свое здоровье и здоровье других, не пропустите эти верные симптомы COVID.

Привычки, которые могут привести к болезни Альцгеймера

Доктор Перси Гриффин, который занимается научным исследованиям в Ассоциации болезни Альцгеймера, объясняет: изучение факторов образа жизни, влияющих на индивидуальный риск развития болезни Альцгеймера, неубедительны. Однако курение, отсутствие физических упражнений, отсутствие умственной стимуляции, скудный рацион, плохой контроль артериального давления, отсутствие лечения депрессии и отсутствие общения — все это привычки, которые могут способствовать более высокому риску.

Безразборный просмотр телевизионных программ

Психиатр Сэм Занд говорит, что пассивный образ жизни и непрерывный просмотр телевизионного контента, а также бездумное повторение повседневных задач может замедлить регенеративные способности нашего мозга.

Плохие привычки во время сна

Время, проведенное за смартфоном или компьютером вечером и ночью перед сном, может негативно сказаться на способности организма восстанавливать силы и функции.

Потеря цели, апатия

Неспособность мозга к адаптации после смерти близкого человека, потеря работы может стать причинами потери жизненной мотивации. Без какой-либо цели, какой бы она ни была, наш мозг невдохновлен и малоактивен.

Возраст имеет значение

Самым большим фактором риска болезни Альцгеймера является возраст. После 65 лет риск болезни Альцгеймера удваивается каждые пять лет. После 85 лет риск достигает почти одной трети».

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Генетика

Еще один распространенный фактор риска — наследственность. Те, у кого есть прямой родственник, например, родитель, брат или сестра с болезнью Альцгеймера, более склонны к развитию болезни. Существуют также гены риска, которые повышают вероятность развития болезни Альцгеймера, но не гарантируют, что это произойдет. Первый выявленный ген риска остается геном, оказывающим наибольшее влияние на риск. В отличие от генов риска, существуют также детерминированные гены, которые — хотя и невероятно редкие — гарантируют, что у людей с этими генами разовьется болезнь Альцгеймера.

Что вызывает болезнь Альцгеймера?

Исследователи считают, что нет какой-то одной причины болезни Альцгеймера. Скорее всего, она развивается из-за множества факторов, таких как генетика, образ жизни и окружающая среда. Болезнь Альцгеймера приводит к гибели нервных клеток и потере ткани по всему мозгу. мозг резко сжимается, влияя почти на все его функции Ученые не совсем уверены, что вызывает гибель клеток и потерю ткани в мозге, страдающем болезнью Альцгеймера, но амилоидные бляшки — аномальные скопления белковых фрагментов вне клеток мозга — и клубки тау — скрученные нити другого белка внутри клетки мозга — главные подозреваемые.

Итак, чтобы жить максимально здоровім человеком, измените свои привычки. Живите в удовольствие и не теряйте мотивацию. А еще узнайте: Как отличить симптомы COVID-19 от сезонной аллергии