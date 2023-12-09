Эти продукты могут "убить": мидии, картофель и даже томаты — сохраните список

Грибы

Конечно все знают, что не стоит есть бледную поганку или мухоморы. Но, оказывается, даже обычные шампиньоны могут быть опасными для здоровья. Особенно если неправильно их употреблять. Грибы имеют одну особенность – они накапливают токсичные вещества. И чем более старый гриб, тем больше таких веществ в нем накопилось. Именно поэтому не стоит готовить грибы, которые уже выглядят несвежо. Тем более что продукты разложения белков могут вызвать отравление. Конечно, может и ничего не быть от одного грибочка, но если приготовить многое, то риск увеличивается.

Напомним, ранее мы писали о том, почему нельзя есть рис и салат на второй день.

Красная фасоль

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему обычная фасоль так долго варится? Дело в том, что она содержит большое количество фитогемагглютинина. Это очень опасное вещество, которое делает мембраны клеток уязвимыми перед токсинами. Чтобы избавиться от фитогемагглютинина, нужно замочить продукт в воде, оставить на 7-9 часов, а затем длительное время варить. Кстати, воду, в которой вы замачивали фасоль, следует слить и варить продукт в чистой.

Томаты

В них содержится соланин – натуральный пестицид, который нужен растению, чтобы оно могло бороться с грибком и плесенью. Но это вещество небезопасно и для человека. При большом количестве она вызывает рвоту, тошноту и даже появление галлюцинаций. К счастью, бояться нужно только зеленых помидоров, ведь когда они созревают и становятся красными, то соланин опускается до минимального уровня.

Картофель

Какие продукты могут быть ядовитыми / Фото: Pexels

В картофеле также содержится соланин, но в гораздо большем количестве. И наткнуться на этот натуральный пестицид можно даже в, казалось бы, зрелом картофеле, который имеет лишь слегка зеленые края. Поэтому, если видите такой клубень – сразу выбрасывайте. Но картофель опасен не только из-за соланина. Оказывается, человек может отравиться парами углекислого газа, которые выпускают уже испортившиеся клубни. Обычно такое случается, если картофель хранят в большом количестве и в закрытом помещении.

Домашние консервы

Если вы любите закрыть на зиму перцы, грибочки или помидоры, знайте, что это чревато серьезными проблемами. Вместе с этими продуктами в банк попадают споры бактерий, производящих ботулотоксин. Это вещество вызывает опасное заболевание ботулизмом, поражающим нервную систему. Вырабатывается токсин в тепле при отсутствии кислорода, поэтому если вы знаете, что банка с соленьями даже слегка нагрелась, лучше ее выбросить. А защитить от развития бактерий поможет кислая среда, поэтому используйте во время соления уксус.

Мидии

Мидии — моллюски, которые фильтруют воду, поэтому в них накапливаются токсичные вещества. Если вы сомневаетесь в том, как обработали мидии, лучше их не употреблять. Существует высокий риск, что вместе с ними в организм попадут и токсины.

Лакрица

Хотя в нашей стране лакрица не очень популярна, но следует запомнить, что ее нельзя употреблять в большом количестве. Если на две недели съесть более 57 граммов, можно получить серьезные проблемы с сердцем, ведь в этом растении содержится глициризин. Это вещество уменьшает количество калия в организме. А как известно дефицит калия приводит к сердечной недостаточности и повышению АД.