Эти продукты могут увеличить продолжительность жизни больных диабетом — новое исследование

Взрослым людям с диабетом 2 типа было бы полезно потреблять больше клетчатки и рыбы.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сахарный диабет – одна из ведущих причин смерти. К счастью, согласно новому исследованию, которое было представлено на ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) и вебресурсу для врачей Medscape, определенные продукты могут увеличить продолжительность жизни больных сахарным диабетом.

В мета-анализе исследований, проведенных в основном в Соединенных Штатах и Европе, которые сосредотачивались на смертности взрослых с диабетом 2 типа по всем причинам, исследователи обратили внимание на пищевые привычки, включая потребление и потребление таких макроэлементов, как углеводы, белки и жиры, а См. также микроэлементы или витамины и минералы.

Ученые обратили внимание на добавки и вторичные растительные соединения, такие как полифенолы. В ходе исследований наблюдения проводились в среднем через 10 лет.

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Продукты в случае диабета

Полученные данные показали, что яйца и пищевой холестерин связаны с более высоким риском смертности от всех причин. Овощи и растительный белок имели обратную связь, но исследователи отметили, что он не был статистически значим.

Также было обнаружено, что цельные зерна, рыба, клетчатка и полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 имеют значительную связь со снижением риска смертности от всех причин для больных диабетом 2 типа.

Исследователи обнаружили, что, чтобы продлить жизнь, больным диабетом 2 типа нужно добавить в свой ежедневный рацион только одну порцию (около 20 граммов) цельного зерна из таких продуктов, как черный хлеб, коричневый рис или сухие завтраки. Это снизило риск смертности от всех причин на 16%.

Отдельно одна порция рыбы в неделю (да, только одна порция в неделю!) снизила риск на 5%, тогда как 100 миллиграмм полиненасыщенных жирных кислот омега-3 в день снизили риск на 13%. Всего 5 г клетчатки в день было связано со снижением на 14%.

"Этот мета-анализ был 10-летним исследованием, в котором рассматривались продукты, часто пропагандируемые в средиземноморской диете", — рассказывает клинический диетолог Шерил Муссатто.

По его словам, такие продукты питания в рационе имеют отличные результаты улучшения не только здоровья сердца, но и возможного снижения риска деменции и даже некоторых видов рака.

Относительно того, как каждый из этих продуктов может помочь больным диабетом, Муссатто объясняет: "цельнозерновые или 100% цельнозерновые продукты могут улучшить чувствительность к инсулину и метаболизм глюкозы, замедляя усвоение пищи, что, в свою очередь, препятствует кроветворению. прыжки сахара".

"От момента, когда человеку сообщают, что у него диабет 2 типа, риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает в 2-4 раза, чем у людей без диабета. Вот почему потребление жирной рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, такими как лосось, белый тунец, сардины, скумбрия и палтус являются отличным выбором рыбы для снижения риска сердечных заболеваний и воспаления", — сказал врач.

По его словам, клетчатка, содержащаяся только в продуктах растительного происхождения, особенно важна для лечения диабета.

Для всех, кто болеет диабетом, клетчатка помогает контролировать уровень сахара в крови, замедляя пищеварение, предотвращает усвоение организмом слишком большого количества жира и холестерина, что снижает риск развития болезни сердца, и это поддерживает хорошее пищеварение.

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