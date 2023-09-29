Эти продукты нельзя разогревать: врачи предупредили об опасных последствиях для здоровья

Мы все привыкли повторно разогревать еду – так очень удобно и быстро. Но врачи рекомендуют осторожно относиться к этому, ведь повторный подогрев супа или каши в микроволновке может стать опасным для здоровья. Специалист по безопасности пищевых продуктов доктор Стейси Дювенаж из Института природных ресурсов Гринвичского университета в Лондоне подчеркнула, что некоторые блюда нельзя разогревать повторно, поскольку это может спровоцировать смертельные заболевания.

Какую пищу нельзя разогревать повторно, потому что это опасно для здоровья

По словам доктора, есть 8 продуктов, которые не следует употреблять на второй-третий день после приготовления, так как это может привести к тяжелому пищевому отравлению. И после разогрева такая еда уже теряет свои полезные свойства, поэтому толку от нее вы не получите.

Рис. Это любое блюдо с рисом, поскольку рисовое зерно содержит бактерию Bacillus cereus. Которая во время приготовления может погибнуть, но споры остаются, и они могут пережить процесс приготовления риса. Эти бактерии растут при комнатной температуре и способны производить токсин, что приводит к отравлению. Бактерия вызывает рвоту, диарею, боли в желудке, было даже зарегистрировано несколько случаев смерти. Чтобы не испытывать проблем с отравлением, рис следует держать в холодильнике не более 24 часов и нагревать до 74 градусов при повторном употреблении.

Это любое блюдо с рисом, поскольку рисовое зерно содержит бактерию Bacillus cereus. Которая во время приготовления может погибнуть, но споры остаются, и они могут пережить процесс приготовления риса. Эти бактерии растут при комнатной температуре и способны производить токсин, что приводит к отравлению. Бактерия вызывает рвоту, диарею, боли в желудке, было даже зарегистрировано несколько случаев смерти. Чтобы не испытывать проблем с отравлением, рис следует держать в холодильнике не более 24 часов и нагревать до 74 градусов при повторном употреблении. Яйца вообще нельзя разогревать. Этот белковый продукт следует съесть холодным после приготовления в течение 24 часов. Разогрев приведет к окислению белков и в продукте появятся канцерогенные вещества, которые провоцируют появление злокачественных опухолей.

вообще нельзя разогревать. Этот белковый продукт следует съесть холодным после приготовления в течение 24 часов. Разогрев приведет к окислению белков и в продукте появятся канцерогенные вещества, которые провоцируют появление злокачественных опухолей. Грибы. Повторный нагрев грибов разрушает их белок и все питательные вещества продукта. Если их длительно хранить при комнатной температуре, а потом съесть, могут начаться боли в животике, рвота, трудности с пищеварением. В тяжелых ситуациях, как в случае с яйцами, это может вызвать рак.

Повторный нагрев грибов разрушает их белок и все питательные вещества продукта. Если их длительно хранить при комнатной температуре, а потом съесть, могут начаться боли в животике, рвота, трудности с пищеварением. В тяжелых ситуациях, как в случае с яйцами, это может вызвать рак. Шпинат и капуста очень полезны, пока их не разогревать, поэтому этого следует избегать. При нагревании в микроволновке в продукте могут образовываться нитрозамины – соединения, провоцирующие рак носоглотки, пищевода и желудка.

очень полезны, пока их не разогревать, поэтому этого следует избегать. При нагревании в микроволновке в продукте могут образовываться нитрозамины – соединения, провоцирующие рак носоглотки, пищевода и желудка. Картофель. Это незаменимый продукт для людей во всем мире. Она недорога, но питательна и содержит множество витаминов и минералов. Однако при повторном разогреве теряет свои полезные свойства, и организму становится труднее ее переваривать. Картофель может метить опасные бактерии, если останется при комнатной температуре хотя бы несколько часов. А смертельные токсины, производимые бактерией Clostridium botulinum никуда не деваются. Они вызывают ботулизм, представляющий опасность для жизни из-за поражения спинного и головного мозга. Сначала эти токсины вызывают тошноту и рвоту, а без должного лечения – мышечную слабость и паралич.

Это незаменимый продукт для людей во всем мире. Она недорога, но питательна и содержит множество витаминов и минералов. Однако при повторном разогреве теряет свои полезные свойства, и организму становится труднее ее переваривать. Картофель может метить опасные бактерии, если останется при комнатной температуре хотя бы несколько часов. А смертельные токсины, производимые бактерией Clostridium botulinum никуда не деваются. Они вызывают ботулизм, представляющий опасность для жизни из-за поражения спинного и головного мозга. Сначала эти токсины вызывают тошноту и рвоту, а без должного лечения – мышечную слабость и паралич. Морепродукты. Разогретые морепродукты не вредят здоровью, поэтому их можно есть без боязни. Но здесь следует придерживаться правил приготовления и хранения продукта. После приготовления их нужно съесть в течение 24 часов. И стоит держать морепродукты в холодильнике, это сбережет их качество и вкус, также защитит от отравления.

Разогретые морепродукты не вредят здоровью, поэтому их можно есть без боязни. Но здесь следует придерживаться правил приготовления и хранения продукта. После приготовления их нужно съесть в течение 24 часов. И стоит держать морепродукты в холодильнике, это сбережет их качество и вкус, также защитит от отравления. Курица. Мясо птицы можно разогревать повторно, но здесь следует соблюдать правила надлежащей температуры разогрева. Чтобы убить все оставшиеся в мясе бактерии, курицу нужно разогреть до температуры 75 градусов. Для этого можно использовать термометр, предназначенный специально для мяса, чтобы убедиться в правильности нагрева.

Мясо птицы можно разогревать повторно, но здесь следует соблюдать правила надлежащей температуры разогрева. Чтобы убить все оставшиеся в мясе бактерии, курицу нужно разогреть до температуры 75 градусов. Для этого можно использовать термометр, предназначенный специально для мяса, чтобы убедиться в правильности нагрева. Рыба. Если рыбу не хранить в холодильнике, то в ее мясе может производиться гистамин, который приводит к опасным реакциям у тех, кто ее ест. Люди могут ощущать тошноту, боль в желудке, диарею и блевать. Что сопровождается покраснениями и высыпаниями на коже, жжением во рту и низким кровяным давлением. Поэтому рыбу следует разогревать только один раз и пока она не станет горячей.

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