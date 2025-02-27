Эти продукты ни в коем случае нельзя есть на завтрак: они повышают уровень сахара в крови

Что не нужно есть на завтрак, чтобы не было скачка сахара

По данным Всемирной организации здравоохранения, диабет занимает девятое место среди причин смерти. Как известно, существует четыре основных типа диабета: 1 тип, 2 тип, гестационный (во время беременности) и перед диабетом, когда уровень глюкозы в крови выше нормы, но еще недостаточно высок для диагноза диабета 2 типа.

"При диабете 1 типа организм перестает вырабатывать инсулин, поскольку иммунная система ошибочно атакует клетки поджелудочной железы, производящие инсулин", – объясняет доктор Камилло Рикорди, директор Института исследования диабета и Программы трансплантации клеток.

"При діабеті 2 типу підшлункова залоза виробляє інсулін, але організм стає стійким до нього. Спочатку вироблення інсуліну збільшується, щоб компенсувати його недостатній ефект, але згодом клітини, що виробляють інсулін, виснажуються, і вироблення інсуліну зменшується. На відміну від діабету 1 типу, багато випадків діабету 2 типу можна запобігти за допомогою дієти та фізичної активності", — зазначає доктор Рікорді

Диета играет немаловажную роль при диабете, поскольку выбор правильного питания сможет уберечь от повышения уровня сахара в крови.

Повышение уровня сахара в крови может привести к серьезным проблемам, таким как болезни сердца, проблемы с почками и повреждения нервов. По мнению Мэддисона Залингера, диетолога из Научно-исследовательского института диабета Университета Майами, "многие факторы могут вызвать резкое повышение уровня сахара, например, диета, стресс, сон, интенсивные физические упражнения и лекарства. Временный скачок сахара — это нормально. Обычно уровень сахара повышается, а затем по сахару. По ее словам "Длительные периоды высокого уровня сахара в крови могут повредить почки, нервы, зрение и сердце. Людям с диабетом 1-го, 2-го типа или перед диабетом труднее регулировать уровень сахара в крови из-за неспособности организма производить инсулин или из-за резистентности к инсулину".

Людям с диабетом следует особенно внимательно относиться к своему питанию, ведь некоторые продукты могут вызвать резкие скачки сахара в крови, особенно если употреблять их в больших количествах. Из трех основных питательных веществ – углеводов, белков и жиров – именно углеводы больше всего влияют на уровень сахара в крови. Белки и жиры оказывают незначительное влияние или не влияют вообще.

Углеводы делятся на простые и сложные. Простые углеводы, такие как соки, газированные напитки, сладости, белый хлеб и некоторые фрукты быстро повышают уровень сахара. Сложные углеводы, содержащиеся в цельнозерновых продуктах, овощах, бобовых, повышают уровень сахара медленнее. Главное отличие между этими двумя группами – содержание клетчатки. Клетчатка замедляет переваривание углеводов и предотвращает резкие скачки сахара. Поэтому для контроля уровня сахара важно учитывать не только количество углеводов, но и их тип.

Поэтому знание того, какие продукты следует ограничить, является ключевым для сохранения здоровья и помощи в лечении диабета. Эксперты отмечают, что вот этих 14 продуктов нужно избегать завтрака, потому что они повышают уровень сахара в крови.

Продукты, повышающие уровень сахара в крови

баранки; блины с сиропом; кофе; вафли; фруктовые смузи; выпечка; французские тосты; крепы; переделанные высокоуглеводные хлопья для завтрака; ароматизированные йогурты; белый хлеб; фастфуд; подслащенная ароматизированная овсянка; гранола.

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