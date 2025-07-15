Эти продукты выводят из организма лишнюю жидкость и убирают отеки: добавьте в свой рацион летом

Какие продукты мочегонные / © unsplash.com

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О том, какие продукты мочегонные и как их правильно употреблять, рассказали в изданиях Healthline и Cleveland Clinic.

Какие продукты являются мочегонными

Мочегонные продукты не могут оказать значительное влияние на организм или помочь похудеть, однако они помогают с выведением небольшого количества лишней жидкости, что актуально в летний период.

Кофе

В нем содержится кофеин, являющийся природным диуретиком. Благодаря тому, что кофе на 90% состоит из воды, он не может вызвать обезвоживание, ведь его мочегонный эффект достаточно низкий. У здоровых людей в пределах умеренного употребления (3 кружки в день) кофе не вызывает негативных симптомов.

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К тому же у людей, которые употребляют кофе регулярно, этот эффект ослабевает, потому что организм постепенно становится более толерантным к кофеину. В Управлении по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) советуют не превышать дозы в 400 мл кофеина в день (взрослым). Но очень важно пить достаточное количество воды.

Черный и зеленый чай

Они также содержат кофеин. Причем в зеленом его почти вдвое меньше, чем в черном. Так, в 240 мл (кружка) зеленого чая содержится 30 мг кофеина, а в таком же количестве черного — 50 мг. Однако для здоровых взрослых людей нормой считается употребление до 400 мл кофеина в день.

Конечно, как и с кофе, диуретический эффект наблюдается только у тех людей, кто редко пьет чай.

Некоторые овощи и фрукты

Петрушка также оказывает диуретический эффект / © unsplash.com

В перечень входят фрукты и овощи, содержащие много воды. Они обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами, а еще действуют как природные диуретики:

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сельдерей;

лимон;

сладкий перец;

лук;

огурцы;

арбуз;

спаржа;

виноград;

ананас.

Эксперты отмечают, что каждый человек должен употреблять не менее пяти порций разнообразных овощей и фруктов, чтобы пополнить организм витаминами и минералами. Для взрослого человека порция составляет 80 граммов.

Овощи и фрукты можно употреблять в любое время суток, но если их употребление вызывает дискомфорт из-за мочегонных свойств, лучше не есть их вечером.

Травы

Наиболее мочегонным эффектом отличается петрушка, хотя ее свойства полностью не изучены. Врачи советуют употреблять до 30 г петрушки в день, ведь употребление большего количества может оказаться опасным для почек.

Исследования, проведенные на крысах, показали, что петрушка имеет диуретический эффект и может увеличивать мочеотделение. Однако ее влияние на людей еще не было изучено.

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Кому следует употреблять меньше мочегонных продуктов

Из-за чрезмерного выведения воды из организма может происходить его обезвоживание, а также нарушение баланса электролитов. После мочегонных продуктов у людей может быть плохое самочувствие. Обратите внимание, что людям с некоторыми заболеваниями следует употреблять такие продукты осторожно:

подагра;

заболевание печени, почек;

диабет;

низкое кровяное давление.

Также такие продукты следует употреблять с осторожностью беременным.

Внимание! Эта статья носит исключительно информативный характер и не является призывом к действию или замене профессиональной медицинской помощи. В случае появления каких-либо симптомов обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.