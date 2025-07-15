- Дата публикации
-
- Категория
- Полезные статьи
- Количество просмотров
- 441
- Время на прочтение
- 3 мин
Эти продукты выводят из организма лишнюю жидкость и убирают отеки: добавьте в свой рацион летом
Вы, вероятно, замечали, что после ломтика арбуза или чашки чая увеличивается мочеотделение. Дело в том, что некоторые продукты обладают мочегонным эффектом. Они выводят лишнюю жидкость и убирают отеки. Однако их бесконтрольное употребление не всегда безопасно.
О том, какие продукты мочегонные и как их правильно употреблять, рассказали в изданиях Healthline и Cleveland Clinic.
Какие продукты являются мочегонными
Мочегонные продукты не могут оказать значительное влияние на организм или помочь похудеть, однако они помогают с выведением небольшого количества лишней жидкости, что актуально в летний период.
Кофе
В нем содержится кофеин, являющийся природным диуретиком. Благодаря тому, что кофе на 90% состоит из воды, он не может вызвать обезвоживание, ведь его мочегонный эффект достаточно низкий. У здоровых людей в пределах умеренного употребления (3 кружки в день) кофе не вызывает негативных симптомов.
К тому же у людей, которые употребляют кофе регулярно, этот эффект ослабевает, потому что организм постепенно становится более толерантным к кофеину. В Управлении по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) советуют не превышать дозы в 400 мл кофеина в день (взрослым). Но очень важно пить достаточное количество воды.
Черный и зеленый чай
Они также содержат кофеин. Причем в зеленом его почти вдвое меньше, чем в черном. Так, в 240 мл (кружка) зеленого чая содержится 30 мг кофеина, а в таком же количестве черного — 50 мг. Однако для здоровых взрослых людей нормой считается употребление до 400 мл кофеина в день.
Конечно, как и с кофе, диуретический эффект наблюдается только у тех людей, кто редко пьет чай.
Некоторые овощи и фрукты
В перечень входят фрукты и овощи, содержащие много воды. Они обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами, а еще действуют как природные диуретики:
сельдерей;
лимон;
сладкий перец;
лук;
огурцы;
арбуз;
спаржа;
виноград;
ананас.
Эксперты отмечают, что каждый человек должен употреблять не менее пяти порций разнообразных овощей и фруктов, чтобы пополнить организм витаминами и минералами. Для взрослого человека порция составляет 80 граммов.
Овощи и фрукты можно употреблять в любое время суток, но если их употребление вызывает дискомфорт из-за мочегонных свойств, лучше не есть их вечером.
Травы
Наиболее мочегонным эффектом отличается петрушка, хотя ее свойства полностью не изучены. Врачи советуют употреблять до 30 г петрушки в день, ведь употребление большего количества может оказаться опасным для почек.
Исследования, проведенные на крысах, показали, что петрушка имеет диуретический эффект и может увеличивать мочеотделение. Однако ее влияние на людей еще не было изучено.
Кому следует употреблять меньше мочегонных продуктов
Из-за чрезмерного выведения воды из организма может происходить его обезвоживание, а также нарушение баланса электролитов. После мочегонных продуктов у людей может быть плохое самочувствие. Обратите внимание, что людям с некоторыми заболеваниями следует употреблять такие продукты осторожно:
подагра;
заболевание печени, почек;
диабет;
низкое кровяное давление.
Также такие продукты следует употреблять с осторожностью беременным.
Внимание! Эта статья носит исключительно информативный характер и не является призывом к действию или замене профессиональной медицинской помощи. В случае появления каких-либо симптомов обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.