Какие напитки пьют долгожители / © pixabay.com

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Об этом пишут в издании Express.

Кофе

В регионах, где проживает много долгожителей, в частности, на греческой Икарии, итальянской Сардинии и в костариканской Никои, кофе является неотъемлемой частью ежедневного рациона.

Ученые доказали, что этот напиток может уменьшать вероятность развития болезни Паркинсона. В частности, в исследовании 2000 года отмечено, что ключевую роль в этом играет кофеин – главный активный компонент кофе.

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Поэтому регулярное употребление кофе может оказывать положительное влияние на здоровье мозга.

Красное вино

Жители "голубых зон" не отказываются от красного вина, но употребляют его в умеренных количествах – обычно от одного до трех небольших бокалов в день. Чаще они пьют вино во время трапезы в кругу близких людей.

Ученые из Национальной медицинской библиотеки выяснили, что умеренное потребление этого напитка может снижать риск ишемической болезни сердца. Это объясняется высоким содержанием антиоксидантов, укрепляющих сердечно-сосудистую систему.

Вода

Кроме кофе и вина долгожители уделяют большое внимание и воде, употребляя его в достаточном количестве ежедневно. По словам доктора Сунни Пателя, вода поддерживает здоровое кровообращение и положительно влияет на весь организм. Регулярное употребление чистой воды помогает сохранять жизненную энергию и поддерживать высокий уровень активности.

Внимание! Эта информация ознакомительна и не предназначена для установления диагноза или замены профессиональных медицинских рекомендаций.

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