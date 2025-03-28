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Эти три напитка пьют все долгожители: добавьте их в свой рацион, чтобы прожить более 100 лет
Исследователь долголетия Дэн Бюттнер, изучая так называемые "голубые зоны" — места, где многие люди достигают 100-летнего возраста, выявил основные привычки, способствующие длительной и здоровой жизни. Особый акцент он сделал на напитках, поддерживающих молодость и укрепляющих организм.
Об этом пишут в издании Express.
Кофе
В регионах, где проживает много долгожителей, в частности, на греческой Икарии, итальянской Сардинии и в костариканской Никои, кофе является неотъемлемой частью ежедневного рациона.
Ученые доказали, что этот напиток может уменьшать вероятность развития болезни Паркинсона. В частности, в исследовании 2000 года отмечено, что ключевую роль в этом играет кофеин – главный активный компонент кофе.
Поэтому регулярное употребление кофе может оказывать положительное влияние на здоровье мозга.
Красное вино
Жители "голубых зон" не отказываются от красного вина, но употребляют его в умеренных количествах – обычно от одного до трех небольших бокалов в день. Чаще они пьют вино во время трапезы в кругу близких людей.
Ученые из Национальной медицинской библиотеки выяснили, что умеренное потребление этого напитка может снижать риск ишемической болезни сердца. Это объясняется высоким содержанием антиоксидантов, укрепляющих сердечно-сосудистую систему.
Вода
Кроме кофе и вина долгожители уделяют большое внимание и воде, употребляя его в достаточном количестве ежедневно. По словам доктора Сунни Пателя, вода поддерживает здоровое кровообращение и положительно влияет на весь организм. Регулярное употребление чистой воды помогает сохранять жизненную энергию и поддерживать высокий уровень активности.
Внимание! Эта информация ознакомительна и не предназначена для установления диагноза или замены профессиональных медицинских рекомендаций.
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