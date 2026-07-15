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ТСН в социальных сетях

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Этим закусывает водку почти каждый, но врачи умоляют немедленно прекратить

Многие уверены, что главное во время застолья — хорошо закусить. Однако далеко не все продукты все равно сочетаются с крепким алкоголем.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Как правильно закусывать водку

Как правильно закусывать водку / © pexels.com

Некоторые из них не только не защищают организм от быстрого опьянения, но могут увеличить нагрузку на пищеварительную систему и усилить похмелье.

Рассказываем, какие закуски лучше выбирать к водке, а от которых следует отказаться.

Почему нельзя пить водку натощак

Алкоголь, выпитый на пустой желудок, быстро попадает в кровь, из-за чего человек опьянеет гораздо быстрее. Кроме того, это повышает риск раздражения слизистой желудка и может вызвать дискомфорт со стороны пищеварительной системы.

Именно поэтому специалисты советуют обязательно есть перед употреблением крепких алкогольных напитков и не забывать о достаточном количестве воды.

Какие продукты лучше всего подходят в качестве закуски

Правильно подобранная пища не нейтрализует действие алкоголя, но помогает снизить нагрузку на организм.

Лучшими вариантами считаются:

  • нежирное отварное или запеченное мясо;

  • курятина или индейка;

  • нежирная рыба;

  • квашеная капуста и другие ферментированные овощи;

  • цельнозерновой хлеб;

  • бутерброды с небольшим количеством красной икры;

  • свежие овощи, богатые клетчаткой.

Такие продукты содержат белок, сложные углеводы и пищевые волокна, помогающие пищеварительной системе работать более эффективно.

Чем не стоит закусывать водку

Маринованные овощи с большим количеством уксуса

Несмотря на популярность маринованных огурцов и помидоров, уксус может раздражать слизистую желудка, особенно в сочетании с алкоголем.

Очень солеными продуктами

Избыток соли способствует потере жидкости, а алкоголь также вызывает обезвоживание. Вместе это может сделать похмелье гораздо труднее.

жирной пищей

Сало, жирное мясо, копченость и другие калорийные блюда создают дополнительную нагрузку на печень, желчный пузырь и поджелудочную железу. В сочетании с алкоголем это лишь усложняет работу организма.

Горячими и тяжелыми блюдами

Жаркое, жирные рагу или другие сытные горячие блюда могут замедлять пищеварение и увеличивать дискомфорт после застолья.

Острыми соусами и специями

Горчица, хрен, кетчуп с большим количеством специй, аджика и острый перец дополнительно раздражают желудок и могут усугубить самочувствие.

Сладости и сладкие фрукты

Торты, конфеты, виноград, бананы и другие продукты с высоким содержанием сахара не являются лучшим дополнением к крепкому алкоголю. Большое количество сахара может замедлять переработку алкоголя организмом и способствовать процессам брожения.

Что еще поможет легче перенести застолье

Даже самая лучшая закуска не способна полностью нейтрализовать влияние алкоголя. Поэтому следует придерживаться простых правил:

  • не пить на голодный желудок;

  • чередовать алкоголь с обычной водой;

  • не торопиться и делать паузы между бокалами;

  • избегать переедания;

  • знать свою меру.

Самое умеренное употребление алкоголя остается самым эффективным способом уменьшить риск плохого самочувствия на следующий день.

FAQ

Можно ли закусывать водку салом?

Можно, но в небольшом количестве. Избыток жирной пищи вместе с алкоголем увеличивает нагрузку на печень и поджелудочную железу.

Почему не рекомендуют маринованные огурцы?

Если маринад содержит много уксуса, то он может раздражать слизистую желудка. Лучше выбирать квашеные овощи без уксуса.

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Количество просмотров
220
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