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Этим закусывает водку почти каждый, но врачи умоляют немедленно прекратить
Многие уверены, что главное во время застолья — хорошо закусить. Однако далеко не все продукты все равно сочетаются с крепким алкоголем.
Некоторые из них не только не защищают организм от быстрого опьянения, но могут увеличить нагрузку на пищеварительную систему и усилить похмелье.
Рассказываем, какие закуски лучше выбирать к водке, а от которых следует отказаться.
Почему нельзя пить водку натощак
Алкоголь, выпитый на пустой желудок, быстро попадает в кровь, из-за чего человек опьянеет гораздо быстрее. Кроме того, это повышает риск раздражения слизистой желудка и может вызвать дискомфорт со стороны пищеварительной системы.
Именно поэтому специалисты советуют обязательно есть перед употреблением крепких алкогольных напитков и не забывать о достаточном количестве воды.
Какие продукты лучше всего подходят в качестве закуски
Правильно подобранная пища не нейтрализует действие алкоголя, но помогает снизить нагрузку на организм.
Лучшими вариантами считаются:
нежирное отварное или запеченное мясо;
курятина или индейка;
нежирная рыба;
квашеная капуста и другие ферментированные овощи;
цельнозерновой хлеб;
бутерброды с небольшим количеством красной икры;
свежие овощи, богатые клетчаткой.
Такие продукты содержат белок, сложные углеводы и пищевые волокна, помогающие пищеварительной системе работать более эффективно.
Чем не стоит закусывать водку
Маринованные овощи с большим количеством уксуса
Несмотря на популярность маринованных огурцов и помидоров, уксус может раздражать слизистую желудка, особенно в сочетании с алкоголем.
Очень солеными продуктами
Избыток соли способствует потере жидкости, а алкоголь также вызывает обезвоживание. Вместе это может сделать похмелье гораздо труднее.
жирной пищей
Сало, жирное мясо, копченость и другие калорийные блюда создают дополнительную нагрузку на печень, желчный пузырь и поджелудочную железу. В сочетании с алкоголем это лишь усложняет работу организма.
Горячими и тяжелыми блюдами
Жаркое, жирные рагу или другие сытные горячие блюда могут замедлять пищеварение и увеличивать дискомфорт после застолья.
Острыми соусами и специями
Горчица, хрен, кетчуп с большим количеством специй, аджика и острый перец дополнительно раздражают желудок и могут усугубить самочувствие.
Сладости и сладкие фрукты
Торты, конфеты, виноград, бананы и другие продукты с высоким содержанием сахара не являются лучшим дополнением к крепкому алкоголю. Большое количество сахара может замедлять переработку алкоголя организмом и способствовать процессам брожения.
Что еще поможет легче перенести застолье
Даже самая лучшая закуска не способна полностью нейтрализовать влияние алкоголя. Поэтому следует придерживаться простых правил:
не пить на голодный желудок;
чередовать алкоголь с обычной водой;
не торопиться и делать паузы между бокалами;
избегать переедания;
знать свою меру.
Самое умеренное употребление алкоголя остается самым эффективным способом уменьшить риск плохого самочувствия на следующий день.
FAQ
Можно ли закусывать водку салом?
Можно, но в небольшом количестве. Избыток жирной пищи вместе с алкоголем увеличивает нагрузку на печень и поджелудочную железу.
Почему не рекомендуют маринованные огурцы?
Если маринад содержит много уксуса, то он может раздражать слизистую желудка. Лучше выбирать квашеные овощи без уксуса.