Это лучшая поза для сна: эксперт раскрыл, что поможет предотвратить ухудшение памяти

Лучшая поза для сна / © Freepik

Каждый имеет любимую позу для сна, то ли свернувшись калачиком, то ли раскинувшись, как морская звезда. Но, по словам эксперта по вопросам здоровья мозга, то, как вы спите, может играть важную роль в предотвращении ухудшения памяти в пожилом возрасте. И это плохая новость для людей, любящих лежать в постели на спине.

Об этом говорится в dailymail.

В материале утверждается, что сон на боку является лучшей позицией для здоровья мозга. Такое положение является удачной профилактикой ухудшения памяти и заболевания Альцгеймера. При этом не имеет значения, на какой стороне вы спите, — на правой или левой, поскольку оба варианта оптимальны для улучшения здоровья мозга.

«Большинство людей думают о сне только с точки зрения продолжительности, то есть, чтобы получить рекомендованные восемь часов. Однако поза также может играть важную роль в здоровье мозга», — говорится в материале.

Редакторы издания со ссылкой на экспертную мысль говорят глимфатическую систему — уникальную сеть в мозге, которая активно работает преимущественно во время сна, очищая его от метаболических отходов, токсинов (например, бета-амилоида) и избыточной жидкости.

Для здоровья мозга: лучшая поза для сна

Приучайте себя ко сну на боку постепенно: если вы привыкли спать на спине или животе, не ждите, что вы измените привычку за одну ночь. Прежде всего положите подушку за спину, когда лежите на боку, чтобы предотвратить перекатывание. Через неделю-две ваше тело начнет естественно адаптироваться к новой позиции.

Используйте правильную подушку: сон на боку требует правильной высоты подушки для поддержания позвоночника. Ваша подушка должна заполнять пространство между плечом и шеей, не наклоняя голову слишком высоко или низко. Слишком высокая или низкая подушка может напрячь шею и нарушить качество сна.

Добавьте подушку для колен: расположение небольшой подушки между коленями во время сна на боку помогает поддерживать правильное положение бедер и позвоночника. Эта простая регулировка может предотвратить напряжение в нижней части спины, которая часто заставляет людей отказываться от попыток спать на боку.

Выберите правильную жесткость матраса: тем, кто спит на боку, нужен матрас, повторяющий контуры тела, обеспечивая при этом адекватную поддержку.

Слишком жесткий матрас может создавать точки давления на бедрах и плечах, в то время как слишком мягкий не обеспечит достаточное поддержание позвоночника.

Отметим, что почти у каждой позы сна (на боку, спине или животе) есть свои преимущества, поэтому здесь требуется индивидуальный подход. Также следует напомнить, что организм и здоровье изменяются с возрастом. И здоровые привычки, режим сна, правильное питание помогают человеку справиться с возрастными переменами.