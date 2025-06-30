Этого масла лучше избегать: эксперты рассказали о самом плохом варианте для приготовления пищи

Какое масло самое худшее для организма / © Pixabay

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Все чаще эксперты по питанию предупреждают украинцев о самом вредном растительном масле для организма — рафинированном соевом. Хотя его достаточно активно используют в пищевой промышленности, однако покупать ее не стоит. И вот почему.

Прежде всего, следует отметить, что рафинированное соевое масло производится из генетически модифицированной сои. Дополнительно, процесс рафинирования убирает большую часть полезных веществ.

Вместо этого она содержит большое количество трансжиров, остаток химических веществ, которые производители используют во время экстракции.

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Главный вред трансжиров заключается в том, что они оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, увеличивают риск развития диабета II типа, повышают уровень «плохого» холестерина, приводят к ожирению и даже могут вызвать некоторые виды рака.

Соевое масло дополнительно нарушает гормональный баланс у женщин из-за большого количества фитоэстрогенов. Если потреблять такое масло, которое еще и прошло термическую обработку, слишком часто, это приведет к накоплению свободных радикалов в организме. Они снижают иммунитет и ускоряют старение клеток.

Диетологи отмечают, что нужно тщательно читать состав продуктов, ведь рафинированное соевое масло часто содержится в соусах, майонезах, полуфабрикатах, кондитерских и хлебобулочных изделиях.

Эксперты советуют добавить в свой рацион горчичное, льняное, оливковое или кунжутное масло холодного отжима. В них содержатся полезные жиры и они не проходят агрессивную обработку.

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