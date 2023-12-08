Это опасно для здоровья: ни в коем случае не ешьте рис и салаты на следующий день после приготовления

Часто люди готовят больше еды, чем могут съесть одномоментно. Поэтому останки обязательно ставят в холодильник "на завтра". Но вот в Европе так не поступают. Особенно, когда речь идет о двух продуктах. И вот почему.

Конечно, для того, чтобы разогревать блюда и есть их на следующий день, ничего страшного нет. Но стоит помнить о двух продуктах, с которыми так поступать ни в коем случае нельзя.

Напомним, что раньше мы писали о том, что делать, если картофельное пюре потемнело после варки.

Чем опасен вчерашний рис

Согласно данным Агентства пищевых стандартов Великобритании в сыром рисе содержатся споры большого количества бактерий, опасных для здоровья человека. Во время варки продукта большинство из них погибают, но все же есть умудряющиеся выжить. В частности, бактерии вида Bacillus cereus. Они попадают в рис из почвы. В рисе, который не доили и оставили "на завтра", эти споры оживают и начинают активно размножаться.

Поэтому вчерашний рис может стать причиной сильного отравления. Симптомами являются рвота, боли в животе, диарея.

Процесс размножения бактерий ускоряется при комнатной температуре. Итак, если вы вдруг приготовили слишком много риса и не смогли его доесть, лучше поставить сразу в холодильник. Так меньше шансов отравиться. Но, тем не менее, лучше готовить такое количество, чтобы съесть за один раз.

Можно ли оставлять салат на ночь

Можно ли есть салат на следующий день? / Фото: Pexels

Ученые утверждают, что свечи очищенные и нарезанные овощи нельзя хранить более 12 часов при температуре выше 4 градусов. То есть даже холодильник для хранения не подойдет. Поэтому лучше готовить такое количество салата, чтобы его можно было сразу съесть.

Проблема в том, что в овощах, особенно покупных, содержатся нитраты, которые растения впитывают из почвы, если в него вносят много удобрений. Нитраты не наносят организму большого вреда, но при длительном хранении они превращаются в нитриты, которые, попав в организм, могут вызвать кислородное голодание, повысить риск развития онкологических заболеваний и вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Особый пункт – салаты с майонезом. Их нельзя хранить дольше одних суток при температуре от 2 до 4 градусов. Тем более, нельзя оставлять их при комнатной температуре.

Читайте также: