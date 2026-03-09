Это перевернет ваше представление о сне: что происходит с телом, если спать ровно 7 часов 18 минут каждый день

Оптимальная продолжительность сна / © pexels.com

Исследование с участием более 23 000 взрослых показало: сон продолжительностью 7 часов и 18 минут в сутки связан с низким уровнем инсулинорезистентности — ключевого фактора развития диабета 2 типа.

Китайские ученые проанализировали качество сна и показатели обмена веществ у большой группы людей. Оказалось, что наиболее здоровые метаболические показатели имеют те, кто спит около 7 часов 18 минут. При этом как более короткий, так и слишком долгий сон был связан с менее благоприятными результатами обмена веществ.

Интересно, что «компенсация» недосыпа в выходные срабатывает не всегда. Умеренное добавление времени сна помогало тем, кто недосыпал в будни, но чрезмерный отдых (свыше двух дополнительных часов) у тех, кто уже высыпался, коррелировал с ухудшением метаболических показателей.

Эксперты отмечают: это наблюдательное исследование, поэтому прямую причинно-следственную связь установить нельзя. Однако ранее уже доказали, что хроническое недосыпание влияет на гормоны аппетита и стресса, что повышает риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Практические советы для здорового сна:

Ложитесь и просыпайтесь примерно в одно и то же время;

Ограничьте использование экранов перед сном;

Создайте спокойный вечерний ритуал для настройки на сон.

Внимание: материал носит информационный характер и не является медицинской рекомендацией. По вопросам здоровья обязательно консультируйтесь с лечащим врачом.