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ТСН в социальных сетях

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Это сгущенное молоко вредно: какой продукт эксперты не советуют покупать

Сгущенка, которую часто покупают в супермаркетах, может представлять реальную угрозу для здоровья. Специалисты провели детальное исследование популярной сгущенки и обнаружили ряд образцов, не только не отвечающих требованиям качества, но и потенциально опасных для организма.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Какое сгущенное молоко вредно

Какое сгущенное молоко вредно / © Pixabay

Речь идет о продукте, в состав которого входят нехарактерные для традиционного рецепта ингредиенты: растительные жиры, химические ароматизаторы, стабилизаторы и избыточное количество сахара.

Особое внимание специалисты советуют обращать на маркировку: если на упаковке нет четкой надписи “молоко сгущенное с сахаром”, или указано “продукт сгущенный молокосодержащий”, стоит насторожиться. В таких продуктах обычно используют дешевые заменители — пальмовое масло, красители, загустители — что позволяет снизить себестоимость, но в то же время существенно вредит качеству и безопасности продукта.

Специалисты призывают внимательно изучать состав сгущенки перед покупкой и отдавать предпочтение продукции, изготовленной по государственному стандарту — ДСТУ 4274:2003. Такая сгущенка должна содержать всего два компонента: молоко и сахар — ничего лишнего.

Также стоит настороженно относиться к подозрительно дешевым вариантам: качественный продукт априори не может стоить копейки.

Эксперты отмечают, что опасная сгущенка — это не просто низкокачественный товар, а реальная угроза здоровью. Особенно осторожны должны быть родители маленьких детей, люди с аллергиями или хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

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Дата публикации
Количество просмотров
167
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