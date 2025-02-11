Этот десерт следует обходить "десятой дорогой", если беспокоитесь о своем здоровье: хотя он и популярен

Украинцы любят сладости и в магазинах представлен широкий выбор любимых вкусностей. Однако специалисты по питанию определили, какой десерт наиболее вреден, хотя до сих пор пользуется большой популярностью.

Речь идет об известном и любимом многими украинцами пирожном "Картошка". Хотя оно остается любимым вкусным вкусом многих, оно является настоящей "калорийной бомбой", которая может негативно повлиять на вес и здоровье.

Избыток сахара

В состав десерта входят печенье, сгущенка и масло — продукты, богатые простыми углеводами. Они вызывают резкие колебания уровня сахара в крови и увеличивают риск диабета.

Вредные жиры

В фабричных версиях часто используют маргарин и дешевые растительные жиры, которые вредят сердцу, повышают уровень "плохого" холестерина и способствуют развитию атеросклероза.

Слишком много калорий

Одна порция этого десерта содержит от 350 до 400 ккал, что равно полноценному приему пищи. Регулярное употребление такой сладости может привести к набору избыточного веса.

Отсутствие полезных веществ

Пирожное не содержит витаминов, клетчатки или белка, которые необходимы организму. Это только источник быстрых углеводов, дающих кратковременное удовольствие, но не приносящих никакой пользы.

Чем заменить

Если вы не представляете жизнь без сладкой, можно выбрать более полезные альтернативы:

Сырники – богаты белоком и кальцием, особенно если готовить с минимальным количеством сахара.

– богаты белоком и кальцием, особенно если готовить с минимальным количеством сахара. Домашнее желе – сделано на основе натуральных соков без добавления подсластителей.

– сделано на основе натуральных соков без добавления подсластителей. Фруктовые смузи или полезные чизкейки – с натуральными ингредиентами и без вредных жиров.

– с натуральными ингредиентами и без вредных жиров. Обновленный "Картошка" – вместо печенья можно использовать овсяные хлопья и натуральный йогурт.

Такие варианты позволят наслаждаться сладким без ущерба для здоровья.

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