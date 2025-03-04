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Этот экзотический фрукт может быть не столь безопасным, как вы думаете

Этот экзотический фрукт может быть не столь безопасным, как вы думаете

Манго / Фото: pixabay.com

Медики советуют употреблять только одно манго в день.

Манго ценят за большое содержание витаминов и ценных микроэлементов. Однако нужно знать, что не все его могут употреблять.

Почему манго может быть опасным для здоровья

Проблемы с пищеварением

Незрелое манго содержит большое количество кислот и крахмала, которые могут раздражать желудок и вызвать боль или диарею. У людей с чувствительной пищеварительной системой чрезмерное потребление может вызвать дискомфорт.

Аллергические реакции

Манго принадлежит к тому же ботаническому роду, что и ядовитый плющ. Его кожура и сок содержат урушиол – вещество, которое может вызвать аллергические реакции у чувствительных людей. Симптомы включают зуд, сыпь и покраснение кожи.

Высокое содержание сахара

Дозревшие плоды манго очень сладкие – в 100 граммах содержится примерно 14-15 г природного сахара. Для людей с диабетом или склонностью к повышенному уровню сахара в крови чрезмерное употребление манго может быть нежелательным.

Кому нельзя употреблять манго

  • Родителям следует обратить внимание, что фрукт не следует давать детям до трех лет. Малышам он совсем не рекомендован в таком маленьком возрасте
  • Фрукт может навредить тем, кто страдает хронической подагрой
  • Людям с диабетом и лишним весом следует отказаться от высушенных плодов. Их употребление влечет за собой резкие скачки сахара
  • Во время беременности важно осторожно вводить в рацион манго. Будущей матери противопоказано чрезмерное употребление мякоти. Это чревато развитием порока сердечно-сосудистой системы будущего ребенка. Подобный риск присутствует из-за большого количества витаминов С и А в манго

Правда ли, что зефир полезен и кому его есть запрещено — читайте в новости.

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