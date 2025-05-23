Этот молочный продукт совсем не полезен для вашего здоровья, но он есть почти во всех холодильниках

Какой самый вредный молочный продукт / © unsplash.com

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Речь идет о фруктовых йогуртах с длительным сроком хранения. На первый взгляд они выглядят полезными, ведь содержат кальций, белок и позиционируются как полезные для пищеварения. Однако диетологи отмечают, что главным является их состав. Часто ароматизированные йогурты с надписями “фрукты”, “злаки” или “мюсли” на упаковке скрывают большое количество вредных добавок и сахара.

Чем вредны такие молочные продукты

Большая доза сахара

В стандартной порции такого йогурта содержится от 20 до 30 г сахара — примерно 5–6 чайных ложек. Это почти половина рекомендуемой суточной нормы потребления сахара. Его избыток в рационе повышает риск развития ожирения, резких колебаний уровня инсулина, ухудшения состояния кожи и возникновения сахарного диабета второго типа.

Синтетические добавки

В состав этих продуктов входят ароматизаторы, красители, стабилизаторы и загустители, которые никак не относятся к натуральному йогурту. Употребление таких веществ может вызвать аллергические реакции, раздражение желудочно-кишечного тракта и другие нежелательные последствия для здоровья.

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Мизерная польза от пробиотических бактерий

Большинство фруктовых йогуртов подвергаются нагреванию, что приводит к уничтожению полезных живых культур. В результате в конечном продукте остается минимальное количество пробиотиков, играющих ключевую роль в поддержании здоровой микрофлоры кишечника.

На что обратить внимание, чтобы выбрать действительно полезный йогурт

Чтобы йогурт приносил реальную пользу, специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых правил.

Отдавайте предпочтение натуральным йогуртам без добавления сахара, ароматизаторов и красителей.

Проверяйте срок годности: чем он короче, тем меньше консервантов содержит продукт.

Лучший вариант — йогурт собственного приготовления. Вы можете добавить к нему свежие ягоды, орехи или немного меда, создав полезный и вкусный перекус без лишних примесей.

Фруктовые йогурты с магазинных полок часто маскируются под здоровый продукт, но на самом деле содержат скрытый сахар и искусственные добавки. Для сохранения хорошего самочувствия важно не только читать этикетки, но и понимать состав того, что вы едите. Натуральный йогурт без лишних примесей — это самый лучший выбор для вашего ежедневного меню.