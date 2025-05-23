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ТСН в социальных сетях

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Категория
Полезные статьи
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Время на прочтение
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Этот молочный продукт совсем не полезен для вашего здоровья, но он есть почти во всех холодильниках

Хотя молочные продукты традиционно считаются полезными для здоровья, эксперты предостерегают: некоторые могут быть вредными для организма. Один из таких продуктов часто присутствует в рационе украинцев и практически всегда хранится в холодильниках дома.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Какой самый вредный молочный продукт

Какой самый вредный молочный продукт / © unsplash.com

Речь идет о фруктовых йогуртах с длительным сроком хранения. На первый взгляд они выглядят полезными, ведь содержат кальций, белок и позиционируются как полезные для пищеварения. Однако диетологи отмечают, что главным является их состав. Часто ароматизированные йогурты с надписями “фрукты”, “злаки” или “мюсли” на упаковке скрывают большое количество вредных добавок и сахара.

Чем вредны такие молочные продукты

Большая доза сахара

В стандартной порции такого йогурта содержится от 20 до 30 г сахара — примерно 5–6 чайных ложек. Это почти половина рекомендуемой суточной нормы потребления сахара. Его избыток в рационе повышает риск развития ожирения, резких колебаний уровня инсулина, ухудшения состояния кожи и возникновения сахарного диабета второго типа.

Синтетические добавки

В состав этих продуктов входят ароматизаторы, красители, стабилизаторы и загустители, которые никак не относятся к натуральному йогурту. Употребление таких веществ может вызвать аллергические реакции, раздражение желудочно-кишечного тракта и другие нежелательные последствия для здоровья.

Мизерная польза от пробиотических бактерий

Большинство фруктовых йогуртов подвергаются нагреванию, что приводит к уничтожению полезных живых культур. В результате в конечном продукте остается минимальное количество пробиотиков, играющих ключевую роль в поддержании здоровой микрофлоры кишечника.

На что обратить внимание, чтобы выбрать действительно полезный йогурт

Чтобы йогурт приносил реальную пользу, специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых правил.

  • Отдавайте предпочтение натуральным йогуртам без добавления сахара, ароматизаторов и красителей.

  • Проверяйте срок годности: чем он короче, тем меньше консервантов содержит продукт.

  • Лучший вариант — йогурт собственного приготовления. Вы можете добавить к нему свежие ягоды, орехи или немного меда, создав полезный и вкусный перекус без лишних примесей.

Фруктовые йогурты с магазинных полок часто маскируются под здоровый продукт, но на самом деле содержат скрытый сахар и искусственные добавки. Для сохранения хорошего самочувствия важно не только читать этикетки, но и понимать состав того, что вы едите. Натуральный йогурт без лишних примесей — это самый лучший выбор для вашего ежедневного меню.

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Дата публикации
Количество просмотров
497
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