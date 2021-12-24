Этот вид шоколада улучшит работу кишечника и настроение – новое исследование

16 декабря День всего, что покрыто шоколадом / Pexels

Квадратик этого шоколада принесет пользу вашему организму.

Вспомните сцену из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана», где профессор Люпин дает Гарри кусочек шоколада после того, как наткнулся на страшного дементора.

«Ешь», – сказал он, – ты почувствуешь себя лучше».

Но верно ли он поступил с точки зрения науки?

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в The Journal of Nutritional Biochemistry шоколад действительно улучшает настроение — и удивительно. но он действительно полезен для вас.

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В рандомизированном контрольном исследовании с участием взрослых в 20-30 лет было установлено, что черный шоколад с 85% какао улучшает настроение и функции кишечника. Исследователи разделили людей на две группы: в одной ели темный шоколад с 70% какао, в другой - с 85%. Шоколад они употребляли ежедневно в течение трех недель. В конце испытания состояние участников оценили с помощью расписания положительных и негативных воздействий (PANAS), которое может отслеживать еженедельные эмоциональные изменения у клиентов.

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В группе людей, употреблявших 85% темного шоколада, наблюдали снижение «отрицательного эффекта» от PANAS по сравнению с группой, в которой ели десерт с 70%-м содержанием какао.

Исследователи даже пошли дальше, оценив влияние темного шоколада на настроение и то, как он связан с микробиотой кишечника.

Здоровье кишечника и психическое здоровье были связаны во многих исследованиях. По данным Harvard Health, употребление продуктов, содержащих химические добавки и подвергающиеся ультраобработке, может негативно повлиять на здоровые бактерии в вашем кишечнике, повысить риск заболевания и снизить настроение.

А в исследовании по молекулярной психиатрии удалось связать здоровый рацион и защиту от депрессии.

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Оказалось, чтобы поддерживать кишечный тракт в обычном состоянии, диета должна содержать определенное количество пребиотических и пробиотических компонентов.

Пребиотические продукты поставляются в форме пищевых волокон, которые питают «дружественные» бактерии в кишечнике и поддерживают вашу пищеварительную систему.

Пробиотические продукты – это живые бактерии и дрожжи, которые полезны для вашей пищеварительной системы и могут помочь улучшить и восстановить кишечную флору (бактерии, живущие в вашем пищеварительном тракте).

Так вот, черный шоколад служит пребиотиком для кишечника, учитывая, что он богат клетчаткой. Темный шоколад от 70% до 85% содержит 11 г клетчатки на 101-граммовую плитку шоколада. Чем выше процент какао в батончике, тем выше содержание клетчатки – и тем больше пребиотиков.

Так что это правда – съешьте немного темного шоколада, если у вас неважное настроение и вы хотите чего-нибудь сладенького. Почувствуете себя лучше.

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