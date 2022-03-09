"Эвакуация сорвана": оккупанты под Киевом так и не пропустили 50 автобусов с людьми

Оккупанты не пустили колонну с эвакуированными.
Из Бучи и Гостомеля Киевской области сегодня, 9 марта, где было договорено о гуманитарном коридоре для мирных людей, эвакуировать жителей невозможно, поскольку российские военные не дают клоне проехать.
Об этом сообщает Бучанский городской совет.
"Эвакуация сорвана! Из Бучи и Гостомеля сегодня невозможно эвакуировать жителей. Договориться с оккупантами так и не удалось: 50 автобусов остаются заблокированными", — говорится в сообщении.
Из Ворзеля эвакуация продолжается: уже второй спасательный круг совершили водители и перевозят жителей в Киев.
"О возможности эвакуироваться в ближайшие дни мы будем сообщать оперативно", — добавили в городском совете.
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