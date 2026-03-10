Ежедневно едите макароны: последствия для организма могут вас удивить

Что будет, если есть макароны каждый день / © pexels.com

С одной стороны, макароны можно назвать быстрым источником энергии. Они содержат углеводы, которые помогают восстановить силы, особенно после тяжелого трудового дня или серьезной физической активности. Однако существует и другая сторона: если вы будете регулярно употреблять белую пасту с жирным соусом, то очень быстро наберете лишний вес, ведь питание станет менее сбалансированным.

Согласно научным исследованиям, избыток макарон в ежедневном меню часто сочетается с нехваткой важных питательных веществ, в частности, кальция, витаминов C и D. Такое питание дополнительно повышает риск развития метаболического синдрома и стать причиной роста АД.

Более полезной альтернативой считаются цельнозерновые макароны. В них содержится больше клетчатки. Дополнительно они помогают поддерживать чувство сытости, способствуют улучшению работы пищеварительной системы.

Специалисты по питанию советуют взрослым не превышать норму в объеме примерно 120 г сырой пасты за один прием пищи. Желательно также совмещать ее не с тяжелыми сливочными соусами, а с овощами, легкими добавками. Если у вас есть диабет или непереносимость глютена, лучше обратить внимание на овощные альтернативы обычным макаронам — из риса, бобов, киноа.

Помните, что главный принцип здорового питания заключается в умеренности и разнообразии. Макароны могут быть частью сбалансированного меню, но лучше выбирать более полезные сорта и сочетать их с легкими и питательными гарнирами.