Ежедневно ешьте этот фрукт – и увидите, что с вами произойдет

Если съедать по одному яблоку каждый день, в организме произойдут колоссальные изменения: вы сможете предупредить многие болезни, похудеть и омолодиться.
Хрустящие, сочные, безусловно полезные и еще недорогие – это все, конечно, о яблоке. Поэтому у вас много причин, чтобы каждый день съедать не менее одного яблока – и увидите, что произойдет с вашим здоровьем, пишет Healthline.
Чем полезны яблоки?
- Питательность. Среднее яблоко равно чашке других фруктов. А две чашки фруктов рекомендуется употреблять при питании, содержащем 2000 ккал в день. Также одно среднее яблоко содержит 95 ккал, 25 г углеводов, 4 г клетчатки, 14% дневной нормы витамина С, 6% и 5% дневной нормы калия и витамина К соответственно. Еще до 4% суточной нормы марганца, меди, витаминов А, Е и группы В.
- Яблоки способствуют похудению. В этих фруктах очень много клетчатки и воды, поэтому они очень сытные, и после того как съешь яблоко, не хочется есть. Исследования показывают, что люди, которые ели кусочки яблок до основного приема пищи, чувствовали себя более сытыми, чем те, кто не ел яблоко. В этом же исследовании определили, что начавшие прием пищи из яблока съели в среднем на 200 ккал меньше, чем те, кто этого не сделал. Другое 10-недельное исследование было проведено с 50 женщинами с лишним весом. Те, которые ели яблоки, в среднем потеряли 1 кг и ели меньше, чем те, кто ел овсяное печенье с тем количеством калорий и содержания клетчатки.
- Яблоки полезны для сердца. Так как эти фрукты содержат растворимые волокна, они могут снижать уровень «плохого» холестерина в крови. В них есть также полифенолы, имеющие эффекты антиоксидантов, сконцентрированные в кожуре. Один из этих полифенолов – флавоноид, способный уравновешивать давление. Анализ исследований доказывает, что высокое потребление флавоноидов может снизить риск инсульта на 20%. Поэтому яблоки почти так эффективны в снижении смертельных рисков как в лекарстве. Если потреблять ежедневно 25 г яблока, риск инсульта снижается на 9%.
- Яблоки полезны для костей. Если употреблять яблоки, то повысится плотность тканей костей, предупреждая их ломкость. Ученые убеждены, что антиоксидантные и антивоспалительные компоненты во фруктах могут способствовать хорошей плотности костной ткани и ее крепости и силе.
- Яблоки снижают риск диабета II типа. Большое исследование показало, что если есть яблоки ежедневно, то риск болезни снизится на 28%, по сравнению с теми, кто не будет есть яблоки вообще. Вкус яблоками несколько раз в неделю также дадут такой эффект.
Что лечат яблоки?
- Яблоки действуют как пребиотик, способствуют размножению хороших бактерий. Яблоки содержат пектин – это тип клетчатки, который действует как пребиотик – кормит хорошие бактерии кишечника. Поскольку тонкая кишка не усваивает клетчатку во время пищеварения. Поэтому она идет в толстую кишку, где способствует росту хороших бактерий. Там клетчатка превращается в другие питательные компоненты, далее циркулирующие телом.
- Яблоки имеют компоненты, помогающие в борьбе с астмой. Так как яблоки богаты антиоксидантами, то они защищают легкие от оксидативных повреждений. Было проведено обширное исследование 68 тысяч женщин, которое определило: те, кто ели яблоки, меньше рисковали астмой. Кожа яблок содержит флавоноид, который помогает регулировать иммунитет и снижать процессы воспаления, поэтому это влияет на аллергические реакции и помогает лечить астму.
- Яблоки защищают желудок от повреждения после приема лекарства. Здесь речь идет о противовоспалительных препаратах – аспирине и ибупрофене, которые снижают температуру и снимают боль. Поскольку они могут вредить слизистой желудка. Исследования на крысах и в пробирках уже давно показали, что экстракт яблока сухой заморозки защищает клетки желудка от повреждений, полученных из-за нестероидных противовоспалительных медикаментов.
- Яблоки защищают наш мозг. Яблочный сок можно употреблять, чтобы защититься от психических спадов, связанных с возрастом. Исследование на животных показало, что концентрированный сок снижал вредные активные формы кислорода в мозге, тем самым минимизировал психический спад у пожилых людей, что уменьшает риски заболеть Альцгеймером. Ученые, кормившие пожилых крыс целыми яблоками, заметили, что память грызунов улучшилась до уровня младших крыс.
- Яблоки предупреждают развитие рака. Исследования в пробирках показали, что между компонентами яблока и риском рака существует связь. Одно исследование показало, что вкушение яблоками снижает риск смерти от рака. Поэтому ученые убеждены, что антиоксидантные и антивоспалительные свойства этих фруктов могут отвечать за предупреждение рака.
Что будет, если есть яблоки каждый день?
- Улучшится состояние сосудов. Так как яблоки содержат калий, то при ежедневном употреблении вы избавитесь от отеков, укрепите сердце, сделаете профилактику варикоза, почистите сосуды.
- Улучшится память. Ежедневное употребление яблок повышает содержание ацетилхолина в мозге человека. Это биологически активное вещество отвечает за процесс запоминания информации.
- Будут крепкие и белые зубы. После обеда можно смело съесть яблоко и не чистить зубы. Мякоть фрукта помогает очистить эмаль, а кислоты уничтожат вызывающие кариес бактерии.
- Будут крепкие нервы. Яблоки содержат полезные для нервных клеток витамины группы В, фосфор и глутаминовую кислоту. У человека, который ест яблоки каждый день не будет депрессий, хронической усталости и апатии.
- Не будет морщинок. Яблоки действительно молодильные, они продлевают молодость кожи и поддерживают тонус благодаря витамину С. также их можно наносить на кожу, как маску. Требуется 1 ст. ложку яблочного пюре смешать со сметаным и оливковым маслом и подержать 15 минут на лице. Тогда кожа станет упругой и гладкой.
Однако яблоки нельзя употреблять или следует ограничить их потребление людям с язвой желудка, гастритом и повышенной кислотностью. Людям, имеющим проблемы с зубами, также следует отказаться от этих фруктов, потому что это опасно для эмали. А тем, кто имеет заболевание диабетом, нельзя есть сладкие яблоки.
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