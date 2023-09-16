Ежедневно ешьте этот фрукт – и увидите, что с вами произойдет

Если съедать по одному яблоку каждый день, в организме произойдут колоссальные изменения: вы сможете предупредить многие болезни, похудеть и омолодиться.

Хрустящие, сочные, безусловно полезные и еще недорогие – это все, конечно, о яблоке. Поэтому у вас много причин, чтобы каждый день съедать не менее одного яблока – и увидите, что произойдет с вашим здоровьем, пишет Healthline.

Чем полезны яблоки?

Питательность. Среднее яблоко равно чашке других фруктов. А две чашки фруктов рекомендуется употреблять при питании, содержащем 2000 ккал в день. Также одно среднее яблоко содержит 95 ккал, 25 г углеводов, 4 г клетчатки, 14% дневной нормы витамина С, 6% и 5% дневной нормы калия и витамина К соответственно. Еще до 4% суточной нормы марганца, меди, витаминов А, Е и группы В. Яблоки способствуют похудению. В этих фруктах очень много клетчатки и воды, поэтому они очень сытные, и после того как съешь яблоко, не хочется есть. Исследования показывают, что люди, которые ели кусочки яблок до основного приема пищи, чувствовали себя более сытыми, чем те, кто не ел яблоко. В этом же исследовании определили, что начавшие прием пищи из яблока съели в среднем на 200 ккал меньше, чем те, кто этого не сделал. Другое 10-недельное исследование было проведено с 50 женщинами с лишним весом. Те, которые ели яблоки, в среднем потеряли 1 кг и ели меньше, чем те, кто ел овсяное печенье с тем количеством калорий и содержания клетчатки. Яблоки полезны для сердца. Так как эти фрукты содержат растворимые волокна, они могут снижать уровень «плохого» холестерина в крови. В них есть также полифенолы, имеющие эффекты антиоксидантов, сконцентрированные в кожуре. Один из этих полифенолов – флавоноид, способный уравновешивать давление. Анализ исследований доказывает, что высокое потребление флавоноидов может снизить риск инсульта на 20%. Поэтому яблоки почти так эффективны в снижении смертельных рисков как в лекарстве. Если потреблять ежедневно 25 г яблока, риск инсульта снижается на 9%. Яблоки полезны для костей. Если употреблять яблоки, то повысится плотность тканей костей, предупреждая их ломкость. Ученые убеждены, что антиоксидантные и антивоспалительные компоненты во фруктах могут способствовать хорошей плотности костной ткани и ее крепости и силе. Яблоки снижают риск диабета II типа. Большое исследование показало, что если есть яблоки ежедневно, то риск болезни снизится на 28%, по сравнению с теми, кто не будет есть яблоки вообще. Вкус яблоками несколько раз в неделю также дадут такой эффект.

Что лечат яблоки?

Яблоки действуют как пребиотик, способствуют размножению хороших бактерий. Яблоки содержат пектин – это тип клетчатки, который действует как пребиотик – кормит хорошие бактерии кишечника. Поскольку тонкая кишка не усваивает клетчатку во время пищеварения. Поэтому она идет в толстую кишку, где способствует росту хороших бактерий. Там клетчатка превращается в другие питательные компоненты, далее циркулирующие телом. Яблоки имеют компоненты, помогающие в борьбе с астмой. Так как яблоки богаты антиоксидантами, то они защищают легкие от оксидативных повреждений. Было проведено обширное исследование 68 тысяч женщин, которое определило: те, кто ели яблоки, меньше рисковали астмой. Кожа яблок содержит флавоноид, который помогает регулировать иммунитет и снижать процессы воспаления, поэтому это влияет на аллергические реакции и помогает лечить астму. Яблоки защищают желудок от повреждения после приема лекарства. Здесь речь идет о противовоспалительных препаратах – аспирине и ибупрофене, которые снижают температуру и снимают боль. Поскольку они могут вредить слизистой желудка. Исследования на крысах и в пробирках уже давно показали, что экстракт яблока сухой заморозки защищает клетки желудка от повреждений, полученных из-за нестероидных противовоспалительных медикаментов. Яблоки защищают наш мозг. Яблочный сок можно употреблять, чтобы защититься от психических спадов, связанных с возрастом. Исследование на животных показало, что концентрированный сок снижал вредные активные формы кислорода в мозге, тем самым минимизировал психический спад у пожилых людей, что уменьшает риски заболеть Альцгеймером. Ученые, кормившие пожилых крыс целыми яблоками, заметили, что память грызунов улучшилась до уровня младших крыс. Яблоки предупреждают развитие рака. Исследования в пробирках показали, что между компонентами яблока и риском рака существует связь. Одно исследование показало, что вкушение яблоками снижает риск смерти от рака. Поэтому ученые убеждены, что антиоксидантные и антивоспалительные свойства этих фруктов могут отвечать за предупреждение рака.

Что будет, если есть яблоки каждый день?

Улучшится состояние сосудов. Так как яблоки содержат калий, то при ежедневном употреблении вы избавитесь от отеков, укрепите сердце, сделаете профилактику варикоза, почистите сосуды. Улучшится память. Ежедневное употребление яблок повышает содержание ацетилхолина в мозге человека. Это биологически активное вещество отвечает за процесс запоминания информации. Будут крепкие и белые зубы. После обеда можно смело съесть яблоко и не чистить зубы. Мякоть фрукта помогает очистить эмаль, а кислоты уничтожат вызывающие кариес бактерии. Будут крепкие нервы. Яблоки содержат полезные для нервных клеток витамины группы В, фосфор и глутаминовую кислоту. У человека, который ест яблоки каждый день не будет депрессий, хронической усталости и апатии. Не будет морщинок. Яблоки действительно молодильные, они продлевают молодость кожи и поддерживают тонус благодаря витамину С. также их можно наносить на кожу, как маску. Требуется 1 ст. ложку яблочного пюре смешать со сметаным и оливковым маслом и подержать 15 минут на лице. Тогда кожа станет упругой и гладкой.

Однако яблоки нельзя употреблять или следует ограничить их потребление людям с язвой желудка, гастритом и повышенной кислотностью. Людям, имеющим проблемы с зубами, также следует отказаться от этих фруктов, потому что это опасно для эмали. А тем, кто имеет заболевание диабетом, нельзя есть сладкие яблоки.

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