Ежегодный чекап для женщин: какие обследования, когда нужно делать украинкам, чтобы быть здоровыми

Ежегодный женский чекап

Регулярные профилактические осмотры помогают женщинам не только контролировать свое здоровье, но и своевременно выявлять опасные заболевания, которые на ранних стадиях часто протекают бессимптомно. Врачи отмечают: даже если женщина чувствует себя хорошо и не жалоб, это не значит, что в организме не происходят изменения. Именно поэтому Министерство здравоохранения и профильные медицинские организации рекомендуют придерживаться определенного перечня обследований в зависимости от возраста.

Ниже представлены основные рекомендации для украинских женщин.

До 20 лет: формирование базовых привычек

В подростковом и юном возрасте главная задача — сформировать привычку регулярно проверять состояние здоровья. Даже если серьезные заболевания в этом возрасте редко обнаруживают, правильный старт закладывает основу на будущее.

Ежегодно девушкам рекомендуется посещать гинеколога для профилактического осмотра. При жалобах врач может назначать УЗИ органов малого таза или анализы на гормональный фон.

Также важно контролировать общие показатели — делать анализ крови и мочи.

Стоматологический осмотр дважды в год и проверка зрения раз в несколько лет помогают предупредить проблемы, часто возникающие именно в молодом возрасте.

От 20 до 29 лет: первые скрининги на онкологию.

В этом возрасте женщины чаще всего начинают жить активной половой жизнью, и именно тогда важно уделить внимание репродуктивному здоровью.

Раз в год следует проходить клинический осмотр молочных желез у врача. Дополнительно женщинам советуют ежемесячно делать самостоятельное обследование груди, чтобы вовремя заметить изменения.

Начиная с 21 года, обязательным становится цитологическое исследование шейки матки — так называемый ПАП-тест. Он позволяет выявить предраковые состояния и начальные стадии рака, когда лечение наиболее эффективно. Делать его нужно раз в три года при условии, что результаты нормальные.

Также рекомендуется контролировать уровень гемоглобина, глюкозы, проверять работу щитовидной железы по жалобам. Важно продолжать регулярные визиты к стоматологу и офтальмологу.

Если есть подозрения на инфекции, рискованное поведение или жалобы — проводят ПЦР-тесты на хламидии, гонорею и другие ЗППП. Ранняя диагностика и лечение инфекций предотвращает хронические осложнения и влияет на фертильность в будущем.

От 30 до 39 лет: расширение профилактики

После 30 лет к базовым анализам добавляется более системный контроль метаболических рисков: регулярное измерение уровня глюкозы (натощак) или при необходимости — HbA1c, липидограмма для оценки уровня холестерина, а также оценка функции щитовидной железы (ТТГ и другие показатели при необходимости), особенно если имеются симптомы (утомление).

Осмотр груди остается ежегодным. Раз в 5 лет рекомендуют совмещать ПАП-тест с тестом на вирус папилломы человека (ВПЧ). Наличие этого вируса является главным фактором риска рака шейки матки, и его обнаружение позволяет действовать раньше времени.

Обязательным становится ежегодный анализ крови и мочи, контроль уровня сахара и липидов, проверка артериального давления. По рекомендации врача можно производить УЗИ органов малого таза и щитовидной железы, особенно если есть наследственные факторы риска.

От 40 до 49 лет: внимание к сердцу и груди

В этом возрасте начинают возрастать риски сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии молочной железы. Потому профилактика становится еще более системной.

Женщины должны ежегодно проходить клинический осмотр груди, а также добавлять маммографию раз в два года. Это исследование позволяет выявить опухоли, которые еще нельзя пропальпировать.

Цитологическое обследование шейки матки и ВПЧ тест проходить с частотой раз в 5 лет.

Также в этот период рекомендуют обязательно контролировать АД, уровень холестерина и сахара в крови, а также проходить ЭКГ. УЗИ органов брюшной полости и щитовидной железы может назначать врач в зависимости от состояния здоровья.

От 50 до 59 лет: профилактика рака кишечника

После 50 лет женский организм вступает в период менопаузы, сопровождающийся серьезными гормональными изменениями. Это требует дополнительного внимания к профилактике.

Маммография раз в два года и ежегодный осмотр молочных желез остаются обязательными.

ПАП-тест и ВПЧ-тест выполняются каждые 5 лет.

Новым обследованием становится колоноскопия — раз в 5 лет. Она помогает выявить полипы и начальные стадии рака толстой кишки, часто протекающей бессимптомно.

В этом возрасте проверка состояния костной ткани (денситометрия) становится актуальной — по крайней мере, в случае повышенного риска или при наступлении менопаузы — следует оценить плотность костей и исследовать уровни витамина D, кальция, паратгормона при необходимости.

Также важно регулярно проверять уровень глюкозы, делать ЭКГ, контролировать АД и другие показатели работы сердечно-сосудистой системы.

От 60 лет и старше: индивидуальный подход

У женщин старшего возраста профилактика становится многовекторной: продолжаются регулярные обследования сердца (ЭКГ по показаниям, эхокардиограмма — при подозрении на заболевание), постоянный контроль АД и липидов, систематический скрининг на колоректальный рак согласно программе. Денситометрия остается важной, потому что остеопороз часто прогрессирует без симптомов; также следует контролировать витамин D и метаболические параметры. Кроме «технических» обследований, врачи советуют обращать внимание на зрение (смотры офтальмолога на катаракту/глаукома), слух и когнитивное состояние — скрининг проблем со сном и настроением, замеры памяти и активности. В возрасте 60+ интервалы и набор обследований должны адаптироваться под общее состояние и сопутствующие болезни пациентки.

Итак, регулярный женский чекап — это не формальность, а реальный способ предупредить опасные болезни. По данным украинских врачей, большинство онкологических и сердечно-сосудистых патологий, выявленных на раннем этапе, можно успешно контролировать. Своевременная профилактика позволяет уменьшить риски и продлить активную жизнь.