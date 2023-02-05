Категория
Полезные статьи
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Фрукт, потребление которого снижает риск тромбов и инсульта: вы будете удивлены

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
3204
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Фрукт, потребление которого снижает риск тромбов и инсульта: вы будете удивлены

Фрукт, снижающий риск инсультов

Какой фрукт нужно вести в свой рацион, чтобы защитить организм от тромбов, читайте в материале ТСН.ua

Исследования британских и итальянских ученых доказали способность обычных бананов защитить от тромбов.

Если съедать по одному банана с утра, в обед, на ужин, риск образования тромбов инсульта снижается на 21%. Это происходит благодаря тому, что организм получает необходимую порцию калия, который как раз и играет основную роль в снижении риска тромбов. Как считают эксперты, если получать 1600 г калия в сутки с бананами или другими продуктами, содержащими калий, можно снизить опасность возникновения инсульта на 21%.

Кроме предотвращения тромбообразования бананы:

  • снижают кровяное давление, полезные для сердца;
  • помогают при изжоге, их можно рассматривать как природные антациды – соединения, связывающие кислоты. Поэтому бананы полезны для желудка;
  • содержат много железа;
  • является источником энергии;
  • помогают от депрессий. Они содержат большое количество триптофана, превращающегося в серотонин в организме, который в целом улучшает настроение;
  • облегчают запор. Достаточное количество пищевых волокон, имеющихся в бананах, способствуют регулярным стулам;
  • успокаивают нервы благодаря содержанию витамина В;
  • регулируют температуру тела.

Читайте также:

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3204
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация