Фрукт, потребление которого снижает риск тромбов и инсульта: вы будете удивлены

Исследования британских и итальянских ученых доказали способность обычных бананов защитить от тромбов.

Если съедать по одному банана с утра, в обед, на ужин, риск образования тромбов инсульта снижается на 21%. Это происходит благодаря тому, что организм получает необходимую порцию калия, который как раз и играет основную роль в снижении риска тромбов. Как считают эксперты, если получать 1600 г калия в сутки с бананами или другими продуктами, содержащими калий, можно снизить опасность возникновения инсульта на 21%.

Кроме предотвращения тромбообразования бананы: