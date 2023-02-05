Фрукт, потребление которого снижает риск тромбов и инсульта: вы будете удивлены

Какой фрукт нужно вести в свой рацион, чтобы защитить организм от тромбов, читайте в материале ТСН.ua
Исследования британских и итальянских ученых доказали способность обычных бананов защитить от тромбов.
Если съедать по одному банана с утра, в обед, на ужин, риск образования тромбов инсульта снижается на 21%. Это происходит благодаря тому, что организм получает необходимую порцию калия, который как раз и играет основную роль в снижении риска тромбов. Как считают эксперты, если получать 1600 г калия в сутки с бананами или другими продуктами, содержащими калий, можно снизить опасность возникновения инсульта на 21%.
Кроме предотвращения тромбообразования бананы:
- снижают кровяное давление, полезные для сердца;
- помогают при изжоге, их можно рассматривать как природные антациды – соединения, связывающие кислоты. Поэтому бананы полезны для желудка;
- содержат много железа;
- является источником энергии;
- помогают от депрессий. Они содержат большое количество триптофана, превращающегося в серотонин в организме, который в целом улучшает настроение;
- облегчают запор. Достаточное количество пищевых волокон, имеющихся в бананах, способствуют регулярным стулам;
- успокаивают нервы благодаря содержанию витамина В;
- регулируют температуру тела.
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