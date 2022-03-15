Где найти препараты для тиреоидной терапии во время войны

Где найти препараты для тиреоидной терапии во время войны

Из-за ажиотажа, вызванного российскими военными действиями, украинцы выкупили в аптеках запасы препаратов, предназначенных для лечения заболеваний щитовидной железы, в том числе медикаменты с действующим веществом левотироксин.

Минздрав вместе с партнерами и дистрибьюторами работают над восстановлением аптечного ассортимента лекарства для тиреоидной терапии.

В настоящее время препараты находятся на аптечных складах.

Так, на складах компании «Оптима-Фарм» 23,6 тыс. упаковок L-тироксина и 8,8 тыс. упаковок эутирокса. На складах компаний АСИНО имеется около 300 тыс. упаковок эутирокса. Также ожидается поставка 217 тыс. упаковок разной дозировки L-тироксина от компании Берлин-Хеми.

В ближайшее время эти препараты будут развезены в аптеки. Оперативно получить информацию о наличии препаратов для тиреоидной терапии в аптечных заведениях можно с помощью сервиса.

Напомним, ввиду сложных обстоятельств, в которых оказались многие украинцы в связи с военной агрессией РФ, правительство внесло изменения в постановление КМУ № 854 «Некоторые вопросы реимбурсации лекарственных средств по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения», передает Правительственный портал.