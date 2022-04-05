Категория
Полезные статьи
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Где получить информацию о предоставлении медицинской помощи во время военного положения

Дата публикации
Просмотры
354
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Где получить информацию о предоставлении медицинской помощи во время военного положения

Фото: Первое территориальное медицинское объединение Львова

Все звонки со стационарных и мобильных телефонов бесплатные.

Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.

В контакт-центре можно узнать:

  • Какие изменения в правилах получения медицинской помощи действуют во время военного положения?
  • Как получить медицинскую помощь людям, которые переехали в другие регионы из-за боевых действий?
  • Какую помощь оказывает ближайшая больница в рамках Программы медицинских гарантий?
  • Как получить «Доступное лекарство»?
  • Как и где получить препараты инсулина?
  • В каких случаях необходимо направление и как им воспользоваться?

График работы: с 9:00 до 18:00 в рабочие дни (в пятницу – до 16:45). В другое время автоответчик может дать ответы на большинство вопросов.

Следующая публикация