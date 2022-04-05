Где получить информацию о предоставлении медицинской помощи во время военного положения

Где получить информацию о предоставлении медицинской помощи во время военного положения

Все звонки со стационарных и мобильных телефонов бесплатные.

Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.

В контакт-центре можно узнать:

Какие изменения в правилах получения медицинской помощи действуют во время военного положения?

Как получить медицинскую помощь людям, которые переехали в другие регионы из-за боевых действий?

Какую помощь оказывает ближайшая больница в рамках Программы медицинских гарантий?

Как получить «Доступное лекарство»?

Как и где получить препараты инсулина?

В каких случаях необходимо направление и как им воспользоваться?

График работы: с 9:00 до 18:00 в рабочие дни (в пятницу – до 16:45). В другое время автоответчик может дать ответы на большинство вопросов.