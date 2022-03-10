Где в Киеве принимают паллиативных пациентов

Где в Киеве принимают паллиативных пациентов

Делимся контактами коммунальных медучреждений, принимающих паллиативных пациентов.

В Киеве остается много пациентов, нуждающихся в политическая помощь.

НСЗУ Национальная служба здоровья Украины поделилась контактами коммунальных медучреждений, принимающих паллиативных пациентов. Это – безвозмездно. Но по поводу наличия свободных мест и других вопросов лучше выяснять по телефонам:

Киевская городская клиническая больница №1

0445646534

0445646534 Киевская городская клиническая больница №2

0993385038

0993385038 Киевская городская клиническая больница №4

0442497825

0442497825 Киевская городская клиническая больница № 5 (ВИЧ/СПИД)

0444092088

0444092088 Киевская городская клиническая больница №6

0444977949

0444977949 Киевская городская клиническая больница №7

0674535633

0674535633 Киевская городская клиническая больница №9

0444671631

0444671631 Киевская городская клиническая больница №10

0445252090

0445252090 Киевская городская клиническая больница №11

0445688086

0445688086 Киевская городская клиническая больница №17

0445290277

0445290277 Киевская городская клиническая больница №18

0442932428; 0507118963

0442932428; 0507118963 Александровская клиническая больница

0509398993

0509398993 Киевский городской клинический онкологический центр

0677036070

Напомним, что делать пациентам с туберкулезом в Киеве.

В коммунальном некоммерческом предприятии "Фтизиатрия" Киева изменились контактные телефоны.

Обращаем внимание пациентов с туберкулезом в Киеве или нуждающихся в соответствующих обследованиях.

Об этом пишет Telegram-канал "Туберкулез излечимый".

В коммунальном некоммерческом предприятии "Фтизиатрия" г. Киева изменились контакты.