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Где в Киеве принимают паллиативных пациентов

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Где в Киеве принимают паллиативных пациентов

УНИАН

Делимся контактами коммунальных медучреждений, принимающих паллиативных пациентов.

В Киеве остается много пациентов, нуждающихся в политическая помощь.

НСЗУ Национальная служба здоровья Украины поделилась контактами коммунальных медучреждений, принимающих паллиативных пациентов. Это – безвозмездно. Но по поводу наличия свободных мест и других вопросов лучше выяснять по телефонам:

  • Киевская городская клиническая больница №1
    0445646534
  • Киевская городская клиническая больница №2
    0993385038
  • Киевская городская клиническая больница №4
    0442497825
  • Киевская городская клиническая больница № 5 (ВИЧ/СПИД)
    0444092088
  • Киевская городская клиническая больница №6
    0444977949
  • Киевская городская клиническая больница №7
    0674535633
  • Киевская городская клиническая больница №9
    0444671631
  • Киевская городская клиническая больница №10
    0445252090
  • Киевская городская клиническая больница №11
    0445688086
  • Киевская городская клиническая больница №17
    0445290277
  • Киевская городская клиническая больница №18
    0442932428; 0507118963
  • Александровская клиническая больница
    0509398993
  • Киевский городской клинический онкологический центр
    0677036070

Напомним, что делать пациентам с туберкулезом в Киеве.

В коммунальном некоммерческом предприятии "Фтизиатрия" Киева изменились контактные телефоны.

Обращаем внимание пациентов с туберкулезом в Киеве или нуждающихся в соответствующих обследованиях.

Об этом пишет Telegram-канал "Туберкулез излечимый".

В коммунальном некоммерческом предприятии "Фтизиатрия" г. Киева изменились контакты.

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