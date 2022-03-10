Где в Киеве принимают паллиативных пациентов

Делимся контактами коммунальных медучреждений, принимающих паллиативных пациентов.
В Киеве остается много пациентов, нуждающихся в политическая помощь.
НСЗУ Национальная служба здоровья Украины поделилась контактами коммунальных медучреждений, принимающих паллиативных пациентов. Это – безвозмездно. Но по поводу наличия свободных мест и других вопросов лучше выяснять по телефонам:
- Киевская городская клиническая больница №1
0445646534
- Киевская городская клиническая больница №2
0993385038
- Киевская городская клиническая больница №4
0442497825
- Киевская городская клиническая больница № 5 (ВИЧ/СПИД)
0444092088
- Киевская городская клиническая больница №6
0444977949
- Киевская городская клиническая больница №7
0674535633
- Киевская городская клиническая больница №9
0444671631
- Киевская городская клиническая больница №10
0445252090
- Киевская городская клиническая больница №11
0445688086
- Киевская городская клиническая больница №17
0445290277
- Киевская городская клиническая больница №18
0442932428; 0507118963
- Александровская клиническая больница
0509398993
- Киевский городской клинический онкологический центр
0677036070
Напомним, что делать пациентам с туберкулезом в Киеве.
В коммунальном некоммерческом предприятии "Фтизиатрия" Киева изменились контактные телефоны.
Обращаем внимание пациентов с туберкулезом в Киеве или нуждающихся в соответствующих обследованиях.
Об этом пишет Telegram-канал "Туберкулез излечимый".
В коммунальном некоммерческом предприятии "Фтизиатрия" г. Киева изменились контакты.