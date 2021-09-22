Гипертония (АГ): что это такое, причины, симптомы и как ее лечить

Тихий убийца — так называют гипертонию. Большинство больных АГ даже не подозревают о проблеме, поскольку гипертония часто не подает тревожных сигналов и протекает бессимптомно. Поэтому так важно регулярно измерять кровяное давление.
Многие из нас недооценивают повышение кровяного давления, однако гипертония — серьезный патологическое состояние, значительно повышает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, головного мозга, почек и других болезней.
Поэтому не будем легкомысленными. Все о гипертонии и симптомы повышенного давления — далее в материале.
Что такое гипертония
Гипертоническая болезнь, или эссенциальная (первичная) артериальная гипертензия (АГ) — это одна из форм артериальной гипертензии, диагноз которой устанавливается при выключении симптоматической (вторичной) гипертензии. По сути, это устойчивое повышение цифр систолического артериального давления до 140 мм рт. ст. и/или диастолического — до 90 мм рт. ст. и больше.
Составляет около 40% всех сердечно-сосудистых заболеваний. Более 20% взрослого населения мира страдает данной патологией.
Симптомы и признаки гипертонии
Главным симптомом АГ является головная боль. Это происходит из-за сужения, спазма сосудов головного мозга. Также частые симптомы гипертонии:
- звон в ушах;
- «мушки», «звездочки» перед глазами;
- упадок сил;
- плохой сон;
- головокружение;
- тяжесть и давление в голове;
- сильное сердцебиение
Данные симптомы АГ характеризуют раннюю стадию болезни.
Эти признаки носят невротический характер.
Если не обратить внимание на признаки АГ на ранней стадии, позже гипертония даст о себе знать сердечной недостаточностью из-за истощения сердечной мышцы из-за высокого давления.
Прогрессирующая гипертония нередко приводит к снижению остроты зрения, поражению сосудов головного мозга. Также в отдельных случаях высокое артериальное давление может привести к параличу, снижению чувствительности конечностей, спазму сосудов, кровоизлиянию или тромбозу.
Причины гипертонии
Почему возникает гипертония пока точно не установили. Существует ряд теорий ученых, которые занимаются изучением данной болезни:
- мозаичная теория (предполагается полиэтиологичность ГБ);
- нейрогенная теория (ГБ — болезнь регуляции);
- объемно-солевая теория (связана с дисфункцией почек);
- объемная теория (в основе — Гиперактивация симпатоадреналовой системы);
- мембранная теория (нарушение встроенных в мембрану ферментных систем).
Факторы, которые влияют на возникновение АГ, следующие:
- генетика;
- стресс и психо-эмоциональное напряжение;
- высокий индекс массы тела (ожирение);
- чрезмерное потребление соли;
- курение;
- низкая физическая активность (гиподинамия)
- злоупотребление алкоголем;
- недостаточное содержание в пище магния, кальция, витаминов и микроэлементов;
- возраст (атеросклеротическое поражение сосудов).
Стадии гипертонической болезни
Гипертония имеет три стадии развития.
1 степень гипертонической болезни — давление легко нормализовать
Первая стадия гипертонии характеризуется периодическим повышением артериального давления, достаточно легко нормализовать. Показатели давления в среднем колеблются 140-170/90-100, у больных проявляются такие симптомы как головная боль и бессонница. Часто люди не обращают внимания на поднятие давления и не придают этому значения, а причину головной боли и бессонницы ищут в другом.
2 степень гипертонической болезни — повышение давления становится регулярным
Давление повышается регулярно в пределах 170-200/105-110. На этой стадии может возникнуть гипертонический криз — состояние, при котором артериальное давление у человека подпрыгивает на 30% выше стандартного. Причиной такого скачка может быть физическая нагрузка, стресс или изменение погоды.
3 степень гипертонической болезни
Кроме регулярного повышения давления выражено меняются сосуды. Давление подпрыгивает выше отметки 200-230/115-120.
Последствия и осложнения АГ
Последствия неконтролируемой гипертонии могут быть серьезными для сердца. Избыточное давление приводит к потере стенками артерий своей эластичности и уменьшение притока крови и кислорода к сердечной мышце. Такое повышенное давление и уменьшение притока крови могут вызвать:
- боль в области груди, также называемую стенокардией;
- инфаркт, что происходит при блокировании поступления крови к сердцу, в результате чего клетки сердечной мышцы умирают от кислородного голодания; чем дольше блокируется кровоток, тем серьезнее вред для сердца;
- сердечную недостаточность, при которой насосная функция сердечной мышцы не может полностью обеспечить другие важнейшие органы кровью и кислородом;
- сердечную аритмию, которая может привести к внезапной смерти.
Гипертония (АГ) может также вызвать инсульт, приводя к разрыву или закупорке артерий, снабжающих кровью и кислородом головной мозг. Кроме того, гипертония может быть причиной почечной недостаточности, вызванной поражением почек.
Диагностика гипертонии
Большинство больных АГ даже не подозревают о проблемах с давлением. Поэтому так важно своевременно выявить ее.
Диагностика гипертонической болезни начинается с всестороннего обследования. Оно позволит выявить причины этого явления. С чего начать? Запишитесь на прием и консультацию семейного врача. Он предоставит направление к кардиологу.
"Диагностировать АГ можно только измеряя давление регулярно и особенно, если человек себя плохо чувствует при изменениях погоды. Тогда ей обязательно нужно обратиться к кардиологу, завести дневник давления и пульса. Это поможет определить, есть ли у пациента изменение давления за изменения погоды и как оно меняется при изменениях атмосферного давления ", — советует кардиолог Анна Солощенко.
Кроме мониторинга давления врач может направить на дополнительные анализы:
- клинические анализы крови и мочи
- биохимия крови с обязательным определением липидного спектра (холестерин и различные типы липопротеинов), исследование уровня ионов (калий, натрий, хлор) и глюкозы
- ЭКГ в 12 отведениях (при необходимости — холтеровское мониторирование)
- УЗИ брюшной полости и почек с надпочечниками;
- офтальмоскопия;
- ЭхоКГ.
Расширенное обследование необходимо для определения тяжести гипертонии, степени вовлеченности органов-мишеней и исключения риска симптоматической гипертонии.
Для предупреждения и лечения гипертонической болезни необходимо регулярно проходить медицинские осмотры.
Лечение гипертонии
Лечение АГ — это не только контроль артериального давления, но и изменение образа жизни, а также лекарственная терапия.
Измените режим дня. Хотя бы минимально. Займитесь физкультурой. Физические нагрузки должны быть не слишком интенсивными, до 30 минут в день, но регулярными.
Лекарственная терапия назначается сразу, если уровень повышения артериального давления высок. Большинству пациентов необходимо принимать два и более препаратов.
Лечение пациентов с артериальной гипертензией проводится постоянно, так как его отмены снова приведет к повышению артериального давления.
Профилактика повышенного давления
Обратите внимание на питание и снижение веса. Уменьшите потребление соли до 5 г в сутки, ограничьте потребление алкоголя и бросьте курить.
Также нужно уменьшить потребление насыщенных жирных кислот и продуктов, богатых холестерином. Эксперты советуют включить больше продуктов, снижающих уровень холестерина и имеют множество других преимуществ для здоровья сердца: авокадо, орехи, овсянка, бобовые. Добавим фрукты в свое меню.
Правила питания при гипертонии
Включайте в меню продукты богатые кальцием (молочные обезжиренные продукты), калием, магнием, микроэлементами, витаминами, пищевыми волокнами (овощи, фрукты, зелень, хлеб грубого помола, отруби).
Не помешают и пищевые добавки, содержащие калий и магний не следует рекомендовать для снижения артериального давления.
- Зерна и зерновые продукты грубого помола, пищевые волокна ешьте в количестве 7-8 порций в день (порция — 100 г для всех продуктов, кроме семян и орехов, для них порция — 35 г).
- Свежие овощи и фрукты — 4-5 порций в день; молочные продукты, обезжиренные или с низким содержанием жира — 2-3 порции в день.
- Мясо, курицу или рыбу — до 2 порций в день.
- Орехи, семечки, бобовые — до 4-5 порций в неделю.
- Ограничьте употребление жирной пищи и сладостей.
Чем выше показатель кровяного давления, тем труднее сердцу. Поэтому потрубно правильно расставить приоритеты в своей жизни: здоровые артерии, кровеносные сосуды и сердечную мышцу или атеросклероз (затвердение артерий от накопления холестерина), который может быть причиной сердечного приступа, сердечной недостаточности, повреждения глаз и почек.
Гипертоническая болезнь со временем прогрессирует. Поэтому не медлите с профилактикой и лечением.
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