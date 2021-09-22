Гипертония (АГ): что это такое, причины, симптомы и как ее лечить

Гипертония (АГ): что это такое, причины, симптомы и как ее лечить

Тихий убийца — так называют гипертонию. Большинство больных АГ даже не подозревают о проблеме, поскольку гипертония часто не подает тревожных сигналов и протекает бессимптомно. Поэтому так важно регулярно измерять кровяное давление.

Многие из нас недооценивают повышение кровяного давления, однако гипертония — серьезный патологическое состояние, значительно повышает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, головного мозга, почек и других болезней.

Поэтому не будем легкомысленными. Все о гипертонии и симптомы повышенного давления — далее в материале.

Что такое гипертония

Гипертоническая болезнь, или эссенциальная (первичная) артериальная гипертензия (АГ) — это одна из форм артериальной гипертензии, диагноз которой устанавливается при выключении симптоматической (вторичной) гипертензии. По сути, это устойчивое повышение цифр систолического артериального давления до 140 мм рт. ст. и/или диастолического — до 90 мм рт. ст. и больше.

Составляет около 40% всех сердечно-сосудистых заболеваний. Более 20% взрослого населения мира страдает данной патологией.

УНИАН

Симптомы и признаки гипертонии

Главным симптомом АГ является головная боль. Это происходит из-за сужения, спазма сосудов головного мозга. Также частые симптомы гипертонии:

звон в ушах;

«мушки», «звездочки» перед глазами;

упадок сил;

плохой сон;

головокружение;

тяжесть и давление в голове;

сильное сердцебиение

Данные симптомы АГ характеризуют раннюю стадию болезни.

Эти признаки носят невротический характер.

Если не обратить внимание на признаки АГ на ранней стадии, позже гипертония даст о себе знать сердечной недостаточностью из-за истощения сердечной мышцы из-за высокого давления.

Прогрессирующая гипертония нередко приводит к снижению остроты зрения, поражению сосудов головного мозга. Также в отдельных случаях высокое артериальное давление может привести к параличу, снижению чувствительности конечностей, спазму сосудов, кровоизлиянию или тромбозу.

Причины гипертонии

Почему возникает гипертония пока точно не установили. Существует ряд теорий ученых, которые занимаются изучением данной болезни:

мозаичная теория (предполагается полиэтиологичность ГБ);

нейрогенная теория (ГБ — болезнь регуляции);

объемно-солевая теория (связана с дисфункцией почек);

объемная теория (в основе — Гиперактивация симпатоадреналовой системы);

мембранная теория (нарушение встроенных в мембрану ферментных систем).

Факторы, которые влияют на возникновение АГ, следующие:

генетика;

стресс и психо-эмоциональное напряжение;

высокий индекс массы тела (ожирение);

(ожирение); чрезмерное потребление соли;

курение;

низкая физическая активность (гиподинамия)

злоупотребление алкоголем;

недостаточное содержание в пище магния, кальция, витаминов и микроэлементов;

возраст (атеросклеротическое поражение сосудов).

Стадии гипертонической болезни

Гипертония имеет три стадии развития.

1 степень гипертонической болезни — давление легко нормализовать

Первая стадия гипертонии характеризуется периодическим повышением артериального давления, достаточно легко нормализовать. Показатели давления в среднем колеблются 140-170/90-100, у больных проявляются такие симптомы как головная боль и бессонница. Часто люди не обращают внимания на поднятие давления и не придают этому значения, а причину головной боли и бессонницы ищут в другом.

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2 степень гипертонической болезни — повышение давления становится регулярным

Давление повышается регулярно в пределах 170-200/105-110. На этой стадии может возникнуть гипертонический криз — состояние, при котором артериальное давление у человека подпрыгивает на 30% выше стандартного. Причиной такого скачка может быть физическая нагрузка, стресс или изменение погоды.

3 степень гипертонической болезни

Кроме регулярного повышения давления выражено меняются сосуды. Давление подпрыгивает выше отметки 200-230/115-120.

Последствия и осложнения АГ

Последствия неконтролируемой гипертонии могут быть серьезными для сердца. Избыточное давление приводит к потере стенками артерий своей эластичности и уменьшение притока крови и кислорода к сердечной мышце. Такое повышенное давление и уменьшение притока крови могут вызвать:

боль в области груди, также называемую стенокардией;

инфаркт, что происходит при блокировании поступления крови к сердцу, в результате чего клетки сердечной мышцы умирают от кислородного голодания; чем дольше блокируется кровоток, тем серьезнее вред для сердца;

сердечную недостаточность, при которой насосная функция сердечной мышцы не может полностью обеспечить другие важнейшие органы кровью и кислородом;

сердечную аритмию, которая может привести к внезапной смерти.

Гипертония (АГ) может также вызвать инсульт, приводя к разрыву или закупорке артерий, снабжающих кровью и кислородом головной мозг. Кроме того, гипертония может быть причиной почечной недостаточности, вызванной поражением почек.

Диагностика гипертонии

Большинство больных АГ даже не подозревают о проблемах с давлением. Поэтому так важно своевременно выявить ее.

Диагностика гипертонической болезни начинается с всестороннего обследования. Оно позволит выявить причины этого явления. С чего начать? Запишитесь на прием и консультацию семейного врача. Он предоставит направление к кардиологу.

"Диагностировать АГ можно только измеряя давление регулярно и особенно, если человек себя плохо чувствует при изменениях погоды. Тогда ей обязательно нужно обратиться к кардиологу, завести дневник давления и пульса. Это поможет определить, есть ли у пациента изменение давления за изменения погоды и как оно меняется при изменениях атмосферного давления ", — советует кардиолог Анна Солощенко.

Кроме мониторинга давления врач может направить на дополнительные анализы:

клинические анализы крови и мочи

биохимия крови с обязательным определением липидного спектра (холестерин и различные типы липопротеинов), исследование уровня ионов (калий, натрий, хлор) и глюкозы

ЭКГ в 12 отведениях (при необходимости — холтеровское мониторирование)

УЗИ брюшной полости и почек с надпочечниками;

офтальмоскопия;

ЭхоКГ.

Расширенное обследование необходимо для определения тяжести гипертонии, степени вовлеченности органов-мишеней и исключения риска симптоматической гипертонии.

Для предупреждения и лечения гипертонической болезни необходимо регулярно проходить медицинские осмотры.

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Лечение гипертонии

Лечение АГ — это не только контроль артериального давления, но и изменение образа жизни, а также лекарственная терапия.

Измените режим дня. Хотя бы минимально. Займитесь физкультурой. Физические нагрузки должны быть не слишком интенсивными, до 30 минут в день, но регулярными.

Лекарственная терапия назначается сразу, если уровень повышения артериального давления высок. Большинству пациентов необходимо принимать два и более препаратов.

Лечение пациентов с артериальной гипертензией проводится постоянно, так как его отмены снова приведет к повышению артериального давления.

Профилактика повышенного давления

Обратите внимание на питание и снижение веса. Уменьшите потребление соли до 5 г в сутки, ограничьте потребление алкоголя и бросьте курить.

Также нужно уменьшить потребление насыщенных жирных кислот и продуктов, богатых холестерином. Эксперты советуют включить больше продуктов, снижающих уровень холестерина и имеют множество других преимуществ для здоровья сердца: авокадо, орехи, овсянка, бобовые. Добавим фрукты в свое меню.

Правила питания при гипертонии

Включайте в меню продукты богатые кальцием (молочные обезжиренные продукты), калием, магнием, микроэлементами, витаминами, пищевыми волокнами (овощи, фрукты, зелень, хлеб грубого помола, отруби).

Не помешают и пищевые добавки, содержащие калий и магний не следует рекомендовать для снижения артериального давления.

Зерна и зерновые продукты грубого помола, пищевые волокна ешьте в количестве 7-8 порций в день (порция — 100 г для всех продуктов, кроме семян и орехов, для них порция — 35 г). Свежие овощи и фрукты — 4-5 порций в день; молочные продукты, обезжиренные или с низким содержанием жира — 2-3 порции в день. Мясо, курицу или рыбу — до 2 порций в день. Орехи, семечки, бобовые — до 4-5 порций в неделю. Ограничьте употребление жирной пищи и сладостей.

Чем выше показатель кровяного давления, тем труднее сердцу. Поэтому потрубно правильно расставить приоритеты в своей жизни: здоровые артерии, кровеносные сосуды и сердечную мышцу или атеросклероз (затвердение артерий от накопления холестерина), который может быть причиной сердечного приступа, сердечной недостаточности, повреждения глаз и почек.

Гипертоническая болезнь со временем прогрессирует. Поэтому не медлите с профилактикой и лечением.

В статье использованы материалы/исследования из следующих источников:

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