ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Полезные статьи
Количество просмотров
102
Время на прочтение
1 мин

Горячая вода для похудения: что говорят врачи и работает ли это на самом деле

Индустрия похудения — миллиарды долларов и сотни обещаний, редко подтверждаемых наукой. Новый вирусный тренд — пить горячую воду, чтобы похудеть. Но работает ли это действительно?

Автор публикации
Татьяна Мележик
Помогает ли горячая вода похудеть

Помогает горячая вода похудеть

«Нет научных доказательств, что горячая вода ускоряет потерю веса», — говорит хирург-бариатр доктор Мир Али. Остальные врачи поддерживают его слова.

Идея, что горячая вода «разгоняет метаболизм» или «выметает токсины» — лишь миф. Энергии, которую тело тратит на нагрев воды, катастрофически мало, чтобы заметно повлиять на вес.

Как вода все же может помочь

Не температура, а само питье:

  1. Стакан воды перед едой создает ощущение сытости.

  2. Часто мы путаем жажду голода — достаточное питье уменьшает ложные сигналы аппетита.

  3. Вода поддерживает работу почек и печени — естественных фильтров организма.

«Пейте воду», — заключает доктор Ришель Коррадо. Горячая или холодная — выбор за вами.

Что реально работает для похудения

Эксперты советуют:

  • Больше белка — сытость и поддержание метаболизма.

  • Меньше сахара — организм легче сжигает жир.

  • Цельные, необработанные продукты.

  • Физическая активность: минимум 30 минут в день, 5 дней в неделю.

  • Сон 7-9 часов — гормоны голода и стресса под контролем.

  • Контроль стресса — эмоциональное переедание разрушает результаты.

  • Консультация врача — персональные советы всегда более эффективны.

Вывод: волшебных методов нет. Устойчивое похудение — результат здоровых привычек, а не вирусных лайфхаков из соцсетей.

Материал носит информационный характер и не является медицинским советом. Перед изменениями в рационе или началом программы похудения советуйтесь с врачом.

Дата публикации
Количество просмотров
102
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie