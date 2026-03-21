- Дата публикации
-
- Категория
- Полезные статьи
- Количество просмотров
- 102
- Время на прочтение
- 1 мин
Горячая вода для похудения: что говорят врачи и работает ли это на самом деле
Индустрия похудения — миллиарды долларов и сотни обещаний, редко подтверждаемых наукой. Новый вирусный тренд — пить горячую воду, чтобы похудеть. Но работает ли это действительно?
«Нет научных доказательств, что горячая вода ускоряет потерю веса», — говорит хирург-бариатр доктор Мир Али. Остальные врачи поддерживают его слова.
Идея, что горячая вода «разгоняет метаболизм» или «выметает токсины» — лишь миф. Энергии, которую тело тратит на нагрев воды, катастрофически мало, чтобы заметно повлиять на вес.
Как вода все же может помочь
Не температура, а само питье:
Стакан воды перед едой создает ощущение сытости.
Часто мы путаем жажду голода — достаточное питье уменьшает ложные сигналы аппетита.
Вода поддерживает работу почек и печени — естественных фильтров организма.
«Пейте воду», — заключает доктор Ришель Коррадо. Горячая или холодная — выбор за вами.
Что реально работает для похудения
Эксперты советуют:
Больше белка — сытость и поддержание метаболизма.
Меньше сахара — организм легче сжигает жир.
Цельные, необработанные продукты.
Физическая активность: минимум 30 минут в день, 5 дней в неделю.
Сон 7-9 часов — гормоны голода и стресса под контролем.
Контроль стресса — эмоциональное переедание разрушает результаты.
Консультация врача — персональные советы всегда более эффективны.
Вывод: волшебных методов нет. Устойчивое похудение — результат здоровых привычек, а не вирусных лайфхаков из соцсетей.
Материал носит информационный характер и не является медицинским советом. Перед изменениями в рационе или началом программы похудения советуйтесь с врачом.