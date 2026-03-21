Горячая вода для похудения: что говорят врачи и работает ли это на самом деле

Помогает горячая вода похудеть

«Нет научных доказательств, что горячая вода ускоряет потерю веса», — говорит хирург-бариатр доктор Мир Али. Остальные врачи поддерживают его слова.

Идея, что горячая вода «разгоняет метаболизм» или «выметает токсины» — лишь миф. Энергии, которую тело тратит на нагрев воды, катастрофически мало, чтобы заметно повлиять на вес.

Как вода все же может помочь

Не температура, а само питье:

Стакан воды перед едой создает ощущение сытости. Часто мы путаем жажду голода — достаточное питье уменьшает ложные сигналы аппетита. Вода поддерживает работу почек и печени — естественных фильтров организма.

«Пейте воду», — заключает доктор Ришель Коррадо. Горячая или холодная — выбор за вами.

Что реально работает для похудения

Эксперты советуют:

Больше белка — сытость и поддержание метаболизма.

Меньше сахара — организм легче сжигает жир.

Цельные, необработанные продукты.

Физическая активность: минимум 30 минут в день, 5 дней в неделю.

Сон 7-9 часов — гормоны голода и стресса под контролем.

Контроль стресса — эмоциональное переедание разрушает результаты.

Консультация врача — персональные советы всегда более эффективны.

Вывод: волшебных методов нет. Устойчивое похудение — результат здоровых привычек, а не вирусных лайфхаков из соцсетей.

Материал носит информационный характер и не является медицинским советом. Перед изменениями в рационе или началом программы похудения советуйтесь с врачом.