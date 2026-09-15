Горячие чай и кофе могут втрое повышать риск рака пищевода: что выяснили ученые

Вредят ли горячие напитки вашему организму / © pexels.com

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Новое масштабное исследование ученых Оксфордского университета показало связь между регулярным употреблением горячих напитков и повышенным риском одного из видов рака пищевода.

Исследователи проанализировали данные почти миллиона взрослых и выяснили: люди, предпочитавшие очень горячие чай и кофе, имели примерно втрое более высокий риск развития плоскоклеточного рака пищевода по сравнению с теми, кто пил эти напитки теплыми.

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Однако отказываться от любимого кофе или чая не нужно. Как отмечают специалисты, значение имеет, прежде всего, температура напитка.

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Что показало исследование

Ученые из Oxford Population Health при Оксфордском университете проанализировали данные около 980 тысяч взрослых жителей Великобритании. Для этого они объединили информацию о двух крупных исследовательских проектах — UK Biobank и Million Women Study.

Участники сообщали, как они обычно пьют горячие напитки: теплыми, горячими или очень горячими.

Результаты показали четкую закономерность. По сравнению с людьми, которые предпочитали теплые напитки, у тех, кто пил чай и кофе горячими, риск плоскоклеточного рака пищевода был примерно в 1,7 раза выше. Среди любителей очень горячих напитков он был примерно втрое выше.

В то же время исследователи не обнаружили аналогичную связь с аденокарциномой — другим основным типом рака пищевода.

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Почему очень горячие напитки могут быть опасны

Вероятная причина заключается не в составе чая или кофе, а в воздействии высокой температуры на ткани.

Пищевод — это трубка, по которой еда и напитки попадают изо рта в желудок. Когда человек регулярно пьет очень горячие напитки, высокая температура может повреждать клетки слизистой пищевода.

Повторные термические повреждения и процесс восстановления тканей могут создавать условия, при которых возрастает вероятность появления аномальных клеток.

Именно поэтому результаты исследования не означают, что кофе или чай канцерогенные сами по себе. Потенциальным фактором риска в этом случае чрезмерно высокая температура напитка.

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Какая температура чая и кофе может быть опасна

В новом исследовании точная температура напитков участников не измерялась. Люди самостоятельно характеризовали их как теплые, горячие или очень горячие.

В то же время, Международное агентство по изучению рака (IARC) ранее классифицировало употребление очень горячих напитков температурой более 65 °C как «вероятно канцерогенное для человека».

По оценкам, в западных странах чай и кофе часто пьют при температуре около 60 °C. Поэтому ученые отмечают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы точнее определить температуру, при которой риск начинает расти.

Значение имеет не только температура, но и количество напитка

Исследователи также обратили внимание на то, сколько чашек горячего напитка люди выпивали в течение дня.

Употребление шести или более горячих напитков в день было связано с более высоким риском плоскоклеточного рака пищевода по сравнению с меньшим количеством. Это может свидетельствовать о том, что значение имеет не только температура, но и частота воздействия высокой температуры на слизистую.

Однако важно правильно оценивать масштаб риска. Даже трехкратное увеличение относительного риска не означает, что каждый человек, пьющий очень горячий кофе или чай, заболеет раком. Сам рак пищевода остается относительно редким заболеванием.

Нужно ли отказываться от горячего чая и кофе

Нет. Результаты исследования не являются поводом полностью исключать чай или кофе из рациона. Значительно проще изменить способ их употребления.

Специалисты советуют не пить чай или кофе сразу после приготовления, если напиток обжигает рот. Следует дать ему немного остыть до комфортной температуры. Добавление холодного молока также поможет быстрее снизить температуру.

То есть главное правило очень простое: если напиток настолько горячий, что его тяжело пить, лучше немного подождать.

Другие факторы риска рака пищевода

Температура напитков — далеко не единственный фактор, который следует учитывать. Эксперты Cancer Research UK отмечают, что гораздо более важными способами снизить риск плоскоклеточного рака пищевода остаются отказ от курения и сокращение употребления алкоголя.

Поэтому результаты нового исследования следует воспринимать не как причину бояться утренней чашки кофе, а еще один аргумент в пользу простой привычки — дать напитку немного остыть.

FAQ

Может ли горячий чай вызвать рак пищевода?

Имеющиеся данные не доказывают, что горячий чай напрямую вызывает рак. Однако новое исследование Оксфордского университета выявило связь между регулярным употреблением очень горячих напитков и повышенным риском плоскоклеточного рака пищевода. Вероятно, значение имеет именно высокая температура, которая может регулярно повреждать слизистую пищевода, а не чай или кофе как таковые.

Какой температуры можно безопасно пить чай и кофе?

Точный предел безопасной температуры новое исследование не установило. Международное агентство по изучению рака относит напитки температурой более 65 ° C к «очень горячим» и классифицирует их употребление как вероятно канцерогенное. Практическое правило простое: не стоит пить чай или кофе, если они обжигают рот. Лучше подождать, пока напиток охладится до комфортной температуры.

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