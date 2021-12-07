Горячий мятный чай снижает аппетит и заменяет сладости

Как этот напиток помогает худеть? И стоит ли на него рассчитывать?

По словам диетологов, напитка для снижения веса не существует. Если вы хотите добиться стройности, занимайтесь спортом и придерживайтесь здоровой диеты. Правда, есть определенные продукты, которые помогают худеть.

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Один из лучших напитков, помогающих добиться результата - это горячий мятный чай.

Так как же чай помогает сжигать жир?

При выборе напитка, который поможет вам бороться с весом, самый простой вариант - выбрать питье с низким содержанием калорий и без сахара. Попробуйте зеленый или травяной чай с перечной мятой.

«Чай с перечной мятой - это напиток, не содержащий калорий, со сладковатым привкусом, который снижает аппетит и притупляет тягу к сладкому», - говорят врачи.

Чай с перечной мятой также содержит множество питательных веществ, которые помогут сбросить лишний вес.

Мята перечная обладает противовирусными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами, а поскольку она действует как противовоспалительное средство, то и проблемы с пищеварением устраняет.

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Некоторые исследования показали, что мята перечная может действовать как миорелаксант. Она расслабляет гладкие мышцы и ускоряет моторику кишечника.

И все же напомним, что лучший способ сжечь жир - найти тренировку по душе и регулярно заниматься спортом. А задуматься о диете, которую отлично дополнит полезный мятный ароматный чай.

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