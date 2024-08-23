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Готовят все украинцы: медики назвали самое вредное блюдо из картофеля

Готовят все украинцы: медики назвали самое вредное блюдо из картофеля

Почему жареный картофель настолько вреден / Фото: Unsplash

Среди украинцев блюда из картофеля очень популярны. Однако не все они одинаковы полезны. Медики утверждают, что среди них есть те, которые могут нанести вашему здоровью серьезный вред.

В частности, не следует употреблять жареный картофель. Почему она так вредна для нашего организма? Врачи называют несколько важных причин:

  • транс-жиры – для жарки картофеля мы используем масло с высоким содержанием транс-жиров, а это негативно влияет на здоровье сердца и сосудов;
  • много калорий — из-за процесса жарки такое блюдо содержит большое количество калорий, что приводит к набиранию лишнего веса;
  • акриламид — это очень опасное соединение, которое может вызвать образование раковых опухолей.

Медики утверждают, что более полезными альтернативами приготовления картофеля являются приготовление на пару, запекание в духовке и обычная варка в воде.

Если вы не готовы полностью исключить из своего рациона блюда из картофеля, попробуйте новые варианты его приготовления. Например, кулинары советуют обратить внимание на вареный картофель с добавлением разнообразных пряных трав, большое разнообразие салатов с запеченным картофелем, пюре из картофеля, которое можно подавать как к мясу или рыбе, так и к овощам.

Безусловно, жареный картофель очень вкусен, но лучше выбирать более полезные альтернативы, которые не наносят вред вашему здоровью.

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