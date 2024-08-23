Готовят все украинцы: медики назвали самое вредное блюдо из картофеля

Среди украинцев блюда из картофеля очень популярны. Однако не все они одинаковы полезны. Медики утверждают, что среди них есть те, которые могут нанести вашему здоровью серьезный вред.

В частности, не следует употреблять жареный картофель. Почему она так вредна для нашего организма? Врачи называют несколько важных причин:

транс-жиры – для жарки картофеля мы используем масло с высоким содержанием транс-жиров, а это негативно влияет на здоровье сердца и сосудов;

– для жарки картофеля мы используем масло с высоким содержанием транс-жиров, а это негативно влияет на здоровье сердца и сосудов; много калорий — из-за процесса жарки такое блюдо содержит большое количество калорий, что приводит к набиранию лишнего веса;

— из-за процесса жарки такое блюдо содержит большое количество калорий, что приводит к набиранию лишнего веса; акриламид — это очень опасное соединение, которое может вызвать образование раковых опухолей.

Медики утверждают, что более полезными альтернативами приготовления картофеля являются приготовление на пару, запекание в духовке и обычная варка в воде.

Если вы не готовы полностью исключить из своего рациона блюда из картофеля, попробуйте новые варианты его приготовления. Например, кулинары советуют обратить внимание на вареный картофель с добавлением разнообразных пряных трав, большое разнообразие салатов с запеченным картофелем, пюре из картофеля, которое можно подавать как к мясу или рыбе, так и к овощам.

Безусловно, жареный картофель очень вкусен, но лучше выбирать более полезные альтернативы, которые не наносят вред вашему здоровью.

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