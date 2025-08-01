Говядина vs курятина: ученые наконец-то выяснили, что полезнее для здоровья— оказывается нюанс

Какое мясо для человека самое полезное: говядина или курятина / © unsplash.com

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Испанские ученые изучали, как влияет курятина и говядина на состав полезных бактерий в кишечнике, который тесно связан с работой мозга.

Одна группа ела говядину породы Пиренаика — мясо, богатое калием, цинком и витаминами группы B — трижды в неделю. Вторая группа получала курятину.

Мясо готовили традиционными способами: жарили, тушили и запекали. Пищевая ценность обоих рационов, с учетом белков и жиров, была одинаковой.

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После окончания диеты участники в течение пяти недель возвращались в свое обычное питание. Образцы кала собирали в начале и конце каждого этапа, чтобы проанализировать изменения в микробиоме.

Результаты показали:

Диета с курятиной приводила к уменьшению разнообразия полезных бактерий и увеличению количества вредных микроорганизмов;

Употребление говядины способствовало росту числа бактерий рода Blautia, играющих защитную роль для слизистой кишечника;

Курятина также оказывала негативное влияние на усвоение глюкозы и снижала производство аминокислот.

Авторы исследования подчеркивают, что добавление постного красного мяса, например говядины, в сбалансированный рацион может не только улучшить состояние микробиому кишечника, но и положительно влиять на общее состояние здоровья.

Авторы исследования признают, что у него есть определенные ограничения — в частности, данные о питании участников базировались на их собственных отчетах, что может влиять на точность результатов.

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К тому же ранее итальянские ученые обнаружили, что потребление свыше 300 граммов курятины в неделю (примерно 4 порции) удваивает риск смерти от 11 различных видов рака, среди которых и рак желудка.

Пока невозможно точно сказать, что именно вызывает этот повышенный риск — возможно, это связано с высокой температурой приготовления или кормом, которым кормят птицу, отмечают исследователи.

Cancer Research UK отмечает, что около 21% случаев рака кишечника вызваны употреблением красного или обработанного мяса, и это частично объясняется образованием вредных химических соединений во время их обработки или приготовления.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), мясо является важным источником белка, необходимого для развития мышц и производства гормонов, а также содержит витамин B12, поддерживающий работу нервной системы.

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В то же время, NHS советует ограничить потребление красного мяса до 70 граммов в день — это примерно два тонких ломтика ростбифа вместо привычных 90 граммов. Такой умеренный подход поможет снизить потенциальные риски для здоровья, не лишая организма полезных веществ.

Эта статья носит исключительно информационный характер и не является призывом к каким-либо действиям или рекомендациям по изменениям в питании. Перед внесением каких-либо изменений в свой рацион обязательно проконсультируйтесь с врачом или специалистом.