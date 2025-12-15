Гранат для здорового кишечника: вот основные причины, почему следует есть его каждый день

Польза граната для кишечника / © Pixabay

Но его настоящая суперсила скрыта в нерастворимой клетчатке и противовоспалительных полифенолах, которые вместе делают незаменимым гранат для здоровья пищеварительной системы и кишечника, рассказывают на сайте Klopotenko.

Содержащийся в гранате: витамины и минералы

В 100 г гранатовых зерен содержится:

83 ккал

80 г воды

1,67 г белка

1,17 г жиров

18,7 г углеводов

4 г клетчатки

13,7 г сахаров

10 мг кальция

12 мг магния

36 мг фосфора

236 мг калия

10,2 мг витамина С

Также гранат содержит небольшое количество фолата, витамина В6, тиамина, рибофлавина и ниацина.

Польза граната для пищеварения

Клетчатка важна не только для общего здоровья, но и для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. По рекомендациям Минздрава, взрослому человеку нужно потреблять примерно 25 г клетчатки в день, а при сердечных заболеваниях, диабете или ожирении эту норму желательно увеличивать.

Недостаточное количество клетчатки может привести к регулярным запорам и развитию хронических болезней, в то время как достаточное потребление пищевых волокон значительно снижает риск преждевременной смерти.

В гранате около 80% клетчатки нерастворима — она не растворяется в воде и не переваривается, а активно очищает кишечник. Важно: гранатовый сок почти не содержит клетчатки, поэтому для пользы пищеварения следует есть зернышки вместе с семенами и оболочкой.

Польза граната для кишечника

Кишечный микробиом влияет не только на пищеварение, но и на иммунитет и психическое здоровье. Сбалансированный микробиом содержит полезные бактерии, подавляющие болезнетворные, в то время как дисбаланс приводит к дисбактериозу.

Гранат поддерживает рост полезных бактерий, таких как Bacteroides, Lactobacillus и Bifidobacterium. Полифенолы в составе граната защищают слизистую кишечника, а клетчатка питает микробиом, создавая идеальные условия для здорового пищеварения.

Гранат и снижение риска рака толстой кишки

Исследования показывают, что продукты с высоким содержанием клетчатки и противовоспалительных соединений могут снижать риск рака толстой кишки. Гранат содержит и то, и другое. Особые полифенолы — элаготанины — поддерживают иммунитет и могут помогать организму бороться с опухолями.