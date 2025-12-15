- Дата публикации
Гранат для здорового кишечника: вот основные причины, почему следует есть его каждый день
Сочный, яркий и привлекательный с виду, гранат часто ценится за богатый витаминно-минеральный состав.
Но его настоящая суперсила скрыта в нерастворимой клетчатке и противовоспалительных полифенолах, которые вместе делают незаменимым гранат для здоровья пищеварительной системы и кишечника, рассказывают на сайте Klopotenko.
Содержащийся в гранате: витамины и минералы
В 100 г гранатовых зерен содержится:
83 ккал
80 г воды
1,67 г белка
1,17 г жиров
18,7 г углеводов
4 г клетчатки
13,7 г сахаров
10 мг кальция
12 мг магния
36 мг фосфора
236 мг калия
10,2 мг витамина С
Также гранат содержит небольшое количество фолата, витамина В6, тиамина, рибофлавина и ниацина.
Польза граната для пищеварения
Клетчатка важна не только для общего здоровья, но и для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. По рекомендациям Минздрава, взрослому человеку нужно потреблять примерно 25 г клетчатки в день, а при сердечных заболеваниях, диабете или ожирении эту норму желательно увеличивать.
Недостаточное количество клетчатки может привести к регулярным запорам и развитию хронических болезней, в то время как достаточное потребление пищевых волокон значительно снижает риск преждевременной смерти.
В гранате около 80% клетчатки нерастворима — она не растворяется в воде и не переваривается, а активно очищает кишечник. Важно: гранатовый сок почти не содержит клетчатки, поэтому для пользы пищеварения следует есть зернышки вместе с семенами и оболочкой.
Польза граната для кишечника
Кишечный микробиом влияет не только на пищеварение, но и на иммунитет и психическое здоровье. Сбалансированный микробиом содержит полезные бактерии, подавляющие болезнетворные, в то время как дисбаланс приводит к дисбактериозу.
Гранат поддерживает рост полезных бактерий, таких как Bacteroides, Lactobacillus и Bifidobacterium. Полифенолы в составе граната защищают слизистую кишечника, а клетчатка питает микробиом, создавая идеальные условия для здорового пищеварения.
Гранат и снижение риска рака толстой кишки
Исследования показывают, что продукты с высоким содержанием клетчатки и противовоспалительных соединений могут снижать риск рака толстой кишки. Гранат содержит и то, и другое. Особые полифенолы — элаготанины — поддерживают иммунитет и могут помогать организму бороться с опухолями.