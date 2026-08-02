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Грецкие орехи или миндаль: что лучше для здоровья сердца и долголетия
Орехи давно считаются одним из самых ценных продуктов для здорового питания. Они содержат полезные жиры, клетчатку, минералы и антиоксиданты, помогающие поддерживать работу организма.
Но когда возникает выбор между двумя популярными видами — грецкими орехами и миндалем — возникает логичный вопрос: какой из них лучше для сердца?
Оба ореха имеют уникальный состав и могут являться частью сбалансированного рациона. Однако они отличаются по количеству омега-3 жирных кислот, клетчатки, витаминов и минералов. В EatingWell разбирались, какой орех имеет больше преимуществ для здоровья сердечно-сосудистой системы.
Почему орехи полезны для сердца
Регулярное употребление орехов связывается с улучшением показателей здоровья сердца. Они богаты ненасыщенными жирами, которые могут помогать поддерживать нормальный уровень холестерина, а также содержат питательные вещества, необходимые для работы сосудов.
Основные преимущества орехов:
помогают снижать уровень «плохого» холестерина ЛПНП;
поддерживают эластичность кровеносных сосудов;
снабжают организм полезными жирами;
содержащие антиоксиданты, защищающие клетки от окислительного стресса;
способствуют здоровому питанию и контролю веса благодаря содержанию клетчатки.
Именно поэтому многие диетологи рекомендуют включать небольшое количество орехов в ежедневный рацион.
Грецкие орехи: природный источник омега-3 для сердца
Грецкие орехи особенно ценят высокое содержание альфа-линоленовой кислоты (ALA) — растительной формы омега-3 жирных кислот.
Омега-3 известна своей ролью в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы. Они могут помогать уменьшать воспалительные процессы в организме и оказывать положительное влияние на состояние сосудов.
Кроме того, грецкие орехи содержат:
полифенолы — мощные антиоксиданты;
магний, необходимый для нормальной работы сердца;
клетчатку, поддерживающую здоровье пищеварительной системы;
растительный белок.
Особым преимуществом грецких орехов является их жирнокислотный состав, ведь именно они среди популярных орехов имеют наибольшее количество омега-3.
Миндаль: польза для холестерина и сосудов
Миндаль также является одним из самых полезных орехов для сердца. Его главное преимущество — высокое содержание витамина Е, магния и клетчатки.
Витамин Е работает как антиоксидант и помогает защищать клетки от повреждения. Магний важен для нормального кровообращения и работы мышц, в частности, сердечной.
Миндаль содержит:
мононенасыщенные жиры;
значительное количество клетчатки;
витамин Е;
кальций и магний
Исследования показывают, что регулярное употребление миндаля может оказывать положительное влияние на уровень холестерина и поддерживать здоровый баланс жиров в крови.
Грецкие орехи или миндаль: какой продукт более полезен
Однозначного победителя нет, ведь у каждого из этих орехов есть свои сильные стороны.
Грецкие орехи могут быть лучшим выбором, если вы хотите:
получить больше растительных омега-3 жирных кислот;
поддержать здоровье сосудов;
добавить в рацион больше антиоксидантов.
Миндаль может быть лучшим выбором, если вы ищете:
больше витамина Е;
больше клетчатки;
продукт для поддержания нормального уровня холестерина.
Лучший вариант для здоровья сердца — не выбирать только один вид, а сочетать разные орехи в рационе.
Сколько орехов нужно есть каждый день
Для большинства здоровых людей оптимальным количеством считается примерно 30 граммов орехов в день — это небольшая горсть.
Важно помнить, что орехи достаточно калорийны, поэтому чрезмерное употребление может привести к излишнему употреблению калорий.
Лучше выбирать:
жареные орехи;
орехи без добавления соли;
натуральный продукт без сахара и ароматизаторов.
Как добавить орехи в ежедневный рацион
Грецкие орехи и миндаль можно легко включить в обычное меню:
добавлять к овсянке или йогурту;
использовать в салатах;
есть как полезный перекус;
прибавлять к полосе;
использовать во время приготовления домашней выпечки.
Главное — соблюдать умеренность и сочетать орехи с другими полезными продуктами.
FAQ
1. Что полезнее для сердца: грецкие орехи или миндаль?
И грецкие орехи, и миндаль полезны для сердца, но они имеют разные преимущества. Грецкие орехи содержат больше растительных омега-3 жирных кислот, которые поддерживают здоровье сосудов, а миндаль богат витамином Е, магнием и клетчаткой. Лучше всего включать оба вида орехов в рацион.
2. Какие орехи снижают холестерин?
Для поддержания нормального уровня холестерина полезны могут быть грецкие орехи, миндаль и другие орехи, богатые ненасыщенными жирами и клетчаткой. Регулярное умеренное употребление орехов в составе здорового питания может помогать снижать уровень «плохого» холестерина ЛПНП.