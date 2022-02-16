Грипп и COVID-19: защищает ли одна вакцина от разных болезней?

Грипп и COVID-19: защищает ли одна вакцина от разных болезней?

В Минздраве объяснили.

Грипп и COVID-19 – респираторные заболевания, вызываемые разными вирусами, поэтому и вакцины нужны разные. Но есть хорошая новость – прививку можно делать одновременно, однако в разные руки, пишут в Минздраве.

Эпидемический сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями длится до мая, поэтому еще не поздно защитить себя. Вакцинация – самый действенный способ профилактики как COVID-19, так и гриппа.

Ранее мы писали, что COVID-19 часто можно спутать с другими вирусными заболеваниями или вызывающими схожие симптомы.

К примеру, сезонная аллергия также может вызвать кашель, насморк и усталость. А вот повышение температуры все же чаще встречается у людей с коронавирусом.

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В Минздраве подготовили инфографику о различии симптомов и состояний, связанных с COVID-19 и сезонной аллергией.

Напомним, что при наличии симптомов вирусного заболевания лучше пройти тест на коронавирусную инфекцию.

Ранее исследователи указали на неврологические осложнения после перенесенного коронавируса.

Множество неврологических осложнений, включая спутанность сознания, инсульт и нервно-мышечные расстройства, проявляются во время острого COVID-19.

Об этом на основе нескольких новых исследований пишет научный журнал Science.