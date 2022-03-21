Грудное молоко помогает ребенку вылечиться от диареи – World Health Organization Ukraine

Возможность грудного вскармливания младенца – огромное преимущество.

Грудное молоко помогает ребенку вылечиться от диареи, сообщила Всемирная организация здравоохранения (World Health Organization Ukraine).

Таким образом, если у ребенка диарея, продолжайте кормить грудью.

Как сообщили в Минздраве, возможность грудного вскармливания младенца – огромное преимущество, ведь это почти всегда доступный источник питания и успокоение для ребенка.

Однако в условиях войны матерям чрезвычайно сложно заботиться о себе и своих малышах.

Минздрав предоставил рекомендации, что делать, чтобы не потерять лактацию в условиях войны, как сохранить и стимулировать лактацию и получить бесплатную консультацию о ГВ.

Напомним, люди, находящиеся в местах временного пребывания, в холодное время года должны быть обеспечены теплой одеждой и одеялами.

В местах временного пребывания людей, особенно в холодное время года, возрастает риск распространения респираторных заболеваний, в том числе и COVID-19.

Об этом пишет Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.