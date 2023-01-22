Грудное вскармливание: что нужно знать о преимуществах для матерей

Важно знать, что грудное вскармливание полезно не только для здоровья ребенка, но и для здоровья матери.
Грудное вскармливание может потребовать практики и настойчивости, а также поддержки от родных и окружающих, но результат стоит усилий.
Об этом пишет UNICEF Ukraine.
- Частое раннее приложение грудного ребенка к груди способствует сокращению матки и более быстрому восстановлению после родов.
- Женщины, кормящие грудью, реже болеют раком молочной железы и яичников, диабетом 2 типа и гипертензией.
- Кормление грудью создает особую связь между матерью и ребенком.
- Грудное вскармливание бесплатно и удобно. И особенно в условиях войны оно может помочь спасти жизнь ребенку.
- Помните, что Вы можете кормить грудью где угодно, где пожелаете или нуждаетесь вы и ваш ребенок. Вы никогда не должны чувствовать себя неудобно из-за грудного вскармливания в общественных местах.
- Кормить ребенка грудью рекомендовано до 2 лет или дольше. Материнское молоко содержит все необходимые питательные вещества, в которых нуждается младенец, а также антитела, защищающие малыша от болезней.
Почему грудное вскармливание полезно
Заметим, что кормящая грудью женщина теряет около 500 дополнительных калорий в день, производя грудное молоко.
Напомним, что именно поэтому следует продолжать сбалансированное разнообразное питание и вес после родов постепенно вернется в норму.
А вот питание мамы в период лактации должно быть разнообразным и сбалансированным. Важно включать в свой рацион овощи и фрукты, рис, хлеб, макароны, картофель, мясо, рыбу, яйца, бобовые и молочные продукты.
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