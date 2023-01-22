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Грудное вскармливание: что нужно знать о преимуществах для матерей

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
33
Время на прочтение
2 мин
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Грудное вскармливание: что нужно знать о преимуществах для матерей

Фото: Associated Press

Важно знать, что грудное вскармливание полезно не только для здоровья ребенка, но и для здоровья матери.

Грудное вскармливание может потребовать практики и настойчивости, а также поддержки от родных и окружающих, но результат стоит усилий.

Об этом пишет UNICEF Ukraine.

  • Частое раннее приложение грудного ребенка к груди способствует сокращению матки и более быстрому восстановлению после родов.
  • Женщины, кормящие грудью, реже болеют раком молочной железы и яичников, диабетом 2 типа и гипертензией.
  • Кормление грудью создает особую связь между матерью и ребенком.
  • Грудное вскармливание бесплатно и удобно. И особенно в условиях войны оно может помочь спасти жизнь ребенку.
  • Помните, что Вы можете кормить грудью где угодно, где пожелаете или нуждаетесь вы и ваш ребенок. Вы никогда не должны чувствовать себя неудобно из-за грудного вскармливания в общественных местах.
  • Кормить ребенка грудью рекомендовано до 2 лет или дольше. Материнское молоко содержит все необходимые питательные вещества, в которых нуждается младенец, а также антитела, защищающие малыша от болезней.

Почему грудное вскармливание полезно

Заметим, что кормящая грудью женщина теряет около 500 дополнительных калорий в день, производя грудное молоко.

Напомним, что именно поэтому следует продолжать сбалансированное разнообразное питание и вес после родов постепенно вернется в норму.

А вот питание мамы в период лактации должно быть разнообразным и сбалансированным. Важно включать в свой рацион овощи и фрукты, рис, хлеб, макароны, картофель, мясо, рыбу, яйца, бобовые и молочные продукты.

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Дата публикации
Просмотры
33
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