Кормление грудью при коронавирусе не может навредить малышу.

Медики из США не нашли вирус в грудном молоке болеющих COVID-19 женщин. Вирус неспособен размножаться в культуре клеток, а значит и не представляет опасности для новорожденных.

Исследовав грудное молоко 110 больных COVID-19 женщин, они не обнаружили в нем вирусной РНК, способной размножаться в культуре клеток.

Грудное вскармливание не противопоказано детям матерей, инфицированным SARS-CoV-2, о чем уже написали в Nature.

Младенцы также, как и взрослые люди, могут заразиться коронавирусной инфекцией — около 50% заболевших COVID-19 детей до 5 лет составляют груднички. У большинства из них ковид протекает без серьезных осложнений, но встречаются и случаи тяжелой инфекции.

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Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) советуют заболевшим COVID-19 женщинам носить защитную маску при кормлении грудью и уходом за детьми, а в остальное время держаться от него на расстоянии не менее двух метров. При этом до сих пор не было известно, может ли ребенок заразиться коронавирусом через материнское молоко.

Прояснить это взялись медики из Университета Калифорнии во главе с Грейс Альдрованди. Они исследовали грудное молоко 110 кормящих женщин на следы РНК SARS-CoV-2. Положительный тест на коронавирус сдали 65 участниц, у 9 женщин были симптомы заболевания, но тест оказался негативным, а еще 36 женщин с симптомами болезни тест на коронавирус не сдавали.

Вирусную РНК обнаружили у 7 участниц выборки (6%), но никто из детей больных женщин не заболел.

Тогда ученые заразили вирусом из грудного молока клетки, чтобы посмотреть на способность коронавируса реплицироваться. Оказалось, что вирус неспособен размножаться в культуре клеток, а значит и не представляет опасности для новорожденных.

Медики заключили, что грудное вскармливание не противопоказано детям матерей, инфицированным SARS-CoV-2. Тем не менее женщинам не стоит забывать о воздушно-капельном пути заражения, поэтому исследователи рекомендуют по возможности минимизировать риски передать болезнь ребенку.

Недавно ученые подтвердили, что у переболевших COVID-19 в легкой форме спустя полгода все еще снижены внимание и память.