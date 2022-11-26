Грудное вскармливание уменьшает боль при вакцинации детей: детали

Младенцы, которых кормят грудью во время вакцинации, могут меньше плакать и испытывать меньше боли, чем дети, успокаивающие другими способами.

Грудное вскармливание уменьшает боль за счет различных механизмов: объятия матери, ощущение контакта кожи к коже, сосание и потребление молока – отвлекают и успокаивают малыша.

Об этом пишет UNICEF Ukraine.

Для того чтобы сделать поход в кабинет прививок наименее неприятным для ребенка:

Отвлекайте и успокаивайте ребенка, обнимая его, поя или тихо разговаривая с ним.

Приложите ее к груди.

Улыбнитесь и смотрите в глаза ребенку, чтобы он понимал, что все в порядке.

Побалуйте ребенка любимой игрушкой. Одеяло со знакомым запахом поможет вашему ребенку чувствовать себя комфортнее.

Нежно обнимайте ребенка, не пытайтесь удерживать его силой.

Помните! Один из лучших способов защитить ребенка от опасных инфекций – соблюдать рекомендованный график вакцинации.

Если ребенок пропустил прививку по календарю, обратитесь к семейному врачу, он поможет составить план прививок.

Применение многокомпонентных вакцин уменьшает количество уколов и обеспечивает защиту от нескольких инфекций.

В один день можно вводить несколько вакцин. Это обычная международная практика, позволяющая уменьшить количество визитов в медицинское учреждение, а следовательно, и уровень стресса для ребенка и родителей.

Перед вакцинацией нет необходимости в дополнительных обследованиях (анализ крови, мочи, иммунограмма).

Если у вашего ребенка есть хронические заболевания (например, бронхиальная астма, диабет), это не противопоказание к прививке! Напротив, у вашего ребенка больший риск тяжелого течения инфекций, от которых можно защититься вакцинацией.

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Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

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