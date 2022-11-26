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Грудное вскармливание уменьшает боль при вакцинации детей: детали

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
503
Время на прочтение
2 мин
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Грудное вскармливание уменьшает боль при вакцинации детей: детали

Фото: pixabay.com

Младенцы, которых кормят грудью во время вакцинации, могут меньше плакать и испытывать меньше боли, чем дети, успокаивающие другими способами.

Грудное вскармливание уменьшает боль за счет различных механизмов: объятия матери, ощущение контакта кожи к коже, сосание и потребление молока – отвлекают и успокаивают малыша.

Об этом пишет UNICEF Ukraine.

Для того чтобы сделать поход в кабинет прививок наименее неприятным для ребенка:

  • Отвлекайте и успокаивайте ребенка, обнимая его, поя или тихо разговаривая с ним.
  • Приложите ее к груди.
  • Улыбнитесь и смотрите в глаза ребенку, чтобы он понимал, что все в порядке.
  • Побалуйте ребенка любимой игрушкой. Одеяло со знакомым запахом поможет вашему ребенку чувствовать себя комфортнее.
  • Нежно обнимайте ребенка, не пытайтесь удерживать его силой.

Помните! Один из лучших способов защитить ребенка от опасных инфекций – соблюдать рекомендованный график вакцинации.

  • Если ребенок пропустил прививку по календарю, обратитесь к семейному врачу, он поможет составить план прививок.
  • Применение многокомпонентных вакцин уменьшает количество уколов и обеспечивает защиту от нескольких инфекций.
  • В один день можно вводить несколько вакцин. Это обычная международная практика, позволяющая уменьшить количество визитов в медицинское учреждение, а следовательно, и уровень стресса для ребенка и родителей.
  • Перед вакцинацией нет необходимости в дополнительных обследованиях (анализ крови, мочи, иммунограмма).
  • Если у вашего ребенка есть хронические заболевания (например, бронхиальная астма, диабет), это не противопоказание к прививке! Напротив, у вашего ребенка больший риск тяжелого течения инфекций, от которых можно защититься вакцинацией.

Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

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Дата публикации
Просмотры
503
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