Нужно только заполнить анкету.

Helsi вместе с donor.ua запустили инициативу по донорству крови. На сайте helsi.me нужно заполнить анкету – когда в регионе возникнет потребность в донорах, пользователю придет уведомление.

О невероятных историях жизни рассказывают корреспонденты ТСН.

Люди, которым удалось выжить, и для которых врачи ежедневно творят чудо, не могут не благодарить постоянно своих спасителей.

Об этом говорится в ТСН.

Здесь снова воздушная тревога – интерны сидят у толстенных стен старой больницы. "Мы в темноте работаем, в потемках, с первого дня обстреливали, группы с оружием ходили и стреляли, на окнах коробки с инфузионными растворами, чтобы задержать эти пули", — говорят интерны.

В ординаторской врач хвастается – за три недели жизни здесь успел стать дедом. «Пока я здесь, у меня дочь родила внука. Неделю сидела во Львове, мы за сутки заехали во Львов, и там родила», – говорит мужчина.