Худшая еда для кожи, которая ускоряет старение

Есть продукт, который может существенно ускорить старение кожи.

Чтобы выглядеть моложе, мы готовы делать многое: инвазивные медицинские процедуры, местные методы лечения, которые обещают повернуть время вспять. Однако есть более простой способ вернуть коже свежий вид – начинается все с вашей тарелки.

На самом деле, исследования показывают, что есть продукт, который может значительно ускорить старение кожи – это сахар.

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Как сахар ускоряет старение кожи

Изготовленные преимущественно из рафинированного сахара, большинство конфет обычно не имеют значительного количества белка, клетчатки или здорового жира. Это не только вызывает чувство голода вскоре после их потребления, что часто приводит к большей тяге к сахару, но также может вызвать значительный скачок уровня глюкозы в крови.

Исследования показывают, что с течением времени это может повлиять на состояние вашей кожи. Например, исследование 2013 г., опубликованное в журнале Age, показало, что среди группы из 602 взрослых участников «предсказуемый возраст увеличился на 0,40 года (SE = 0,14, p = 0,006) на 1 ммоль/л повышения уровня глюкозы».

Более того, исследование, опубликованное в Nutrients, показывает, что сахар в пище может привести к производству конечных продуктов гликации (AGE). Согласно работе 2016 года, опубликованной в Scientific Reports, со временем AGE вызывают кожные проявления, включая потерю эластичности.

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Нужно ли полностью избегать сахара

Однако это не обязательно означает, что вам нужно навсегда исключить любимые сладости из своего рациона. Исследование 2015 года, опубликованное в журнале Diabetes Care, показало, что порядок потребления групп питательных веществ может оказать значительное влияние на уровень сахара в крови.

Эксперимент свидетельствует, что потребление овощей и продуктов, богатых белком, перед употреблением богатых углеводами, снижает уровень глюкозы в крови примерно на 29%, 37% и 17% через 30, 60 и 120 минут, по сравнению с тем, когда субъекты исследования сначала потребляли углеводы, а затем другие продукты питания.

Так что не стесняйтесь лакомиться сладостями время от времени, просто делайте это в умеренных количествах — и, возможно, подумайте о том, чтобы сначала съесть несколько овощей для баланса.

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