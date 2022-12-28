Худшая пищевая привычка, ускоряющая потерю костной массы: диетолог объяснил

Несмотря на то, что многие факторы могут ускорить потерю костной массы, есть один самый коварный, наносящий вред. Это дефицит кальция и витамина D.

Кальций и витамин Д – два питательных вещества, которые помогают укреплять кости.

Если вы полностью заменили молочные продукты растительными, регулярно употребляете красное мясо и не любите богатую витамином D рыбу, вам грозит дефицит важных витаминов.

Фото: facebook.com/svetlanafus

Продукты, содержащие кальций и витамин D

Практически весь кальций в вашем организме содержится в костях. 66% костной массы состоит из минерала, известного как гидроксиапатит кальция.

Итак , сколько кальция вам нужно взрослому человеку от 30 лет?

Рекомендованная диетическая норма (RDA) кальция для взрослых составляет 1000 мг каждый день. Это количество увеличивается до 1200 мг в день для женщин после 51 года. До 40% населения США не удовлетворяет рекомендуемые потребности в кальции только с помощью диеты.

Ежедневно добавляйте в рацион продукты с высоким содержанием кальция, такие как молоко, тофу, сардины, йогурт или продукты, обогащенные кальцием. Если вы не можете удовлетворить свои потребности только с помощью продуктов питания, проконсультируйтесь с врачом по поводу дополнительного приема витаминов.

Обратите внимание, вам нужно волноваться не только о кальции. Без витамина Д организм не может использовать потребляемый кальций для укрепления костей. Витамин D уникален, поскольку организм может производить его во время пребывания на солнце, однако продукты питания и добавки могут помочь вам получить достаточное его количество.

Добавим, что украинская врачебница-диетология Екатерина Толстикова в своей Школе Здоровья рассказала о наиболее доступных и питательных продуктах.

Напомним, что некоторые пищевые привычки могут спровоцировать приступ мигрени.

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