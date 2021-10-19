Худшая привычка питания для кишечника — диетологи сообщили, что необходимо принимать ежедневно

Чтобы узнать больше о привычках, которые потенциально ухудшают здоровье кишечника, мы поговорили с двумя экспертами-медиками.

Знаете ли вы, что некоторые привычки питания, такие как потребление слишком большого количества сахара или пищи перед сном, могут нанести вред здоровью кишечника?

Сначала эти привычки могут показаться довольно невинными, но на самом деле они оказывают негативное влияние на микробиом кишечника.

Поскольку человеческий кишечник тесно связан с остальными органами, важно всегда поддерживать его здоровым.

Для здорового кишечника нужна клетчатка

Получение достаточного количества клетчатки является ключевым фактором для поддержания здоровья. Диета с высоким содержанием клетчатки обеспечивает питание бактерий в кишечнике, которые потом стимулируют выработку короткоцепочечных жирных кислот. Эти кислоты имеют решающее значение для здоровья, поскольку они увеличивают всасывание воды и уменьшают воспаление в пищеварительном тракте.

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Диеты с большим количеством обработанных продуктов и добавленных сахаров имеют слишком низкое содержание клетчатки, что уменьшает разнообразие кишечных бактерий, поскольку многие микроорганизмы ею и питаются.

Даже когда люди придерживаются диеты с высоким содержанием белка, чтобы похудеть, например, они могут в конечном итоге употреблять меньше растительной пищи и больше продуктов животного происхождения, что приведет к слишком малого количества клетчатки.

Несмотря на то диета с высоким содержанием белка помогает некоторым людям похудеть, недостаток клетчатки потенциально ухудшает здоровье кишечника.

Без растительных продуктов ваш организм теряет ключевые питательные вещества, такие как различные виды кишечной клетчатки и противовоспалительные антиоксиданты, поэтому важно искать углеводы с высоким содержанием клетчатки, такие как фасоль, чечевица, свежие фрукты, свежих овощей, цельного зерна и продуктов из отрубей.

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Если вы не получаете достаточного количества клетчатки, можете почувствовать вздутие живота, усталость, запор. Если вы регулярно испытываете эти симптомы, пора позаботиться о здоровье кишечника, проверяя количество клетчатки, которую вы получаете ежедневно.

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