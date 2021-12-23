Худшая рабочая привычка, которая разрушает ваше психическое здоровье – новое исследование

Не совершайте эту ошибку, особенно во время отпуска.

Независимо от того, как вы планируете провести зимние каникулы, не забудьте по-настоящему отключиться от профессиональных забот.

Новый опрос двух тысяч американцев показал, что обычно нужно четыре дня отпуска, чтобы перестать думать о своей работе.

Другой опрос показал, что четыре из 10 современных работников «просто не могут прекратить» каждый день приносить работу домой. Всплеск дистанционной работы также усложнил дело.

Рабочие электронные письма, которые уже являются значительным стрессовым фактором, приобрели совершенно новый уровень интенсивности для удаленных работников. Многие считают, что обязаны отвечать на электронные письма в любое время дня и ночи. Опрос даже доказал, что каждый третий удаленный работник в США рассматривает возможность уволиться из-за «перегрузки электронной почты».

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На самом деле новое исследование из Университета Южной Австралии исследовало, что может произойти, если вы позволите работе доминировать. Читайте дальше, чтобы узнать, почему эта рабочая привычка может разрушить ваше психическое здоровье.

Физические и психические потери

В рамках этого проекта исследователи опросили более двух тысяч ученых и профессионалов, работающих в 40 австралийских университетах.

Анализ показал, что люди, регулярно реагирующие на рабочие сообщения вечером и в выходные дни, гораздо чаще страдают от выгорания, психологического расстройства и даже ухудшения физического здоровья.

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«После COVID-19 цифровизация работы резко возросла, размывая рабочие границы и открывая путь к тому, чтобы люди были на связи в любое время», – говорит автор исследования доктор Эми Задоу.

Но возможность работать как днем, так и ночью ограничивает способность организма восстановиться даже во время физических упражнений и общения с семьей.

«Наше исследование показывает, что высокий уровень цифрового общения в нерабочее время может оказать значительное влияние на ваше физическое и психическое самочувствие, влияя на отношения между работой и семьей, вызывая психологический дистресс и плохое физическое здоровье. И наоборот, работники, контролировавшие свои рабочие границы, ощущали меньше стресса и давления», – продолжает она.

Тревожно, что исследование также указывает на то, что современные работники довольно часто отвечают на электронные письма всю ночь. Что еще хуже, многие признались, что они доступны по рабочим вопросам 24/7.

26% сотрудников уверены, что должны отвечать на сообщения руководителей во время отдыха. Более половины (57%) опрошенных сотрудников направляют электронные письма коллегам поздно вечером. Еще 50% обычно получают звонки, текстовые сообщения и электронные письма от коллег по работе в выходные и праздничные дни.

Так вот, сотрудники, которые думают, что должны отвечать на сообщения в нерабочее время, испытывают более высокий уровень психологического стресса, эмоционального истощения и чаще жалуются на физическое здоровье.

Отдых — это не лень

Важно также помнить, что досуг и отдых – это не пустая трата времени. В новгодний праздничный день, а особенно вечер, когда вас окружают друзья и семья, не чувствуйте вины за то, что не заглядываете в рабочий чат.

Американцы, в частности, уделяют большое значение работе и карьере, и многие не могут не чувствовать вину за то, что уделяют немного времени себе.

На самом деле, если отключиться от работы и игнорировать письма в папке «Входящие» до завтра (или до 2022 года), вы будете здоровее. Исследователи сообщают, что люди, которые не могут не чувствовать себя виноватыми во время отдыха, обычно испытывают меньше счастья и больше стресса, тревоги и больше подвержены депрессии.

Улица с двусторонним движением

Исследование также дает понять, что многим компаниям и работодателям следует разрешать сотрудникам отключаться в нерабочее время. Лишь осознание того, что человек должен реагировать на общение в нерабочее время, вызывает серьезный стресс и беспокойство как у него, так и у всей его семьи.

Если в последнее время вы чувствуете, что работа доминирует в вашей жизни, воспользуйтесь этим праздничным сезоном как возможность снизить это пагубное влияние. Отдохните, расслабьтесь и подготовьтесь к чудесному 2022 году.