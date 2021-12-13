Худшие пищевые привычки, ускоряющие старение кожи

Узнайте больше о некоторых пищевых привычках, которые ускоряют старение вашей кожи.

Безусловно, важно ухаживать за кожей, пользуясь солнцезащитным кремом, ежедневно ухаживая и питая ее.

Но хотя эти действия важны для здоровой кожи с возрастом, нужно также учитывать такие вещи, как уровень стресса и рацион.

Узнайте больше о некоторых пищевых привычках, которые ускоряют старение вашей кожи.

Слишком много сахара

Употребление слишком большого количества сахара в вашем рационе может оказать негативное влияние на многие сферы здоровья, но последние отчеты обнаружили, что это также может привести к старению вашей кожи.

Одним из способов, которым сахар может стареть вашу кожу быстрее, является то, что называется конечными продуктами гликации (также известными как AGE), которые образуются, когда молекула сахара присоединяется к белку или липиду. Согласно Skin Therapy Letter, AGE могут сделать вашу кожу старше, снижая ее способность заживать от ран и снижая ее стойкость к стрессу.

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Высокое содержание жиров

Хотя жир является абсолютно необходимой и здоровой частью ваших ежедневных пищевых потребностей, потребление слишком большого количества жира может причинить вред вашей коже.

Согласно отчету за 2020 год, опубликованному в Nutrients, диета с высоким содержанием жиров может увеличить риск воспаления кожи, что сделает ее старше и не позволит быстро восстанавливаться после стресса.

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Слишком много фаст-фуда

Как бы грустно это ни было, но фаст-фуд на самом деле может сделать вас старше, чем есть. Это объясняется тем, что процесс жарки может высвобождать свободные радикалы, что способствует избыточному количеству этих соединений, повреждающих клетки, что негативно влияет на ваше здоровье.

Согласно исследованиям и практике дерматологии, одним из специфических способов воздействия этих свободных радикалов на вас является старение кожи и ослабление ее эластичности. К счастью, в отчете также упоминается, что некоторые продукты и питательные вещества могут помочь замедлить процесс.

Обезвоживание

Хотя найти хороший увлажняющий крем для лица является полезным дополнением к любой процедуре ухода за кожей, нет ничего лучше для увлажнения кожи, чем пить много воды.

Исследование, проведенное Biomedical and Biopharmaceutical Research, показало, что те, кто потреблял более 2 литров воды в день (по сравнению с теми, кто употреблял менее 2 литров), имели более глубокое увлажнение кожи, что положительно повлияло на другие функции кожи.

В статье о питательных веществах добавляется, что вода поддерживает внутренний баланс и функцию тканей вашей кожи. Другими словами, увлажнение является одним из лучших способов выглядеть моложе!

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