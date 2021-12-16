Худшие привычки, которые истощают вас и заставляют чувствовать себя старше

Худшие привычки, которые истощают вас и заставляют чувствовать себя старше

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году во всем мире будет более двух миллиардов человек в возрасте 60 лет и старше!

Действительно, люди во всем мире живут дольше, чем когда-либо, и нет никаких признаков замедления этой тенденции. Почти невероятно, но недавнее исследование, опубликованное в Demographic Research, прогнозирует, что к концу этого столетия мы увидим человека в возрасте 120 лет.

Сейчас многие склонны волноваться, что старость приносит больше боли, полную зависимость от окружающих и ухудшение умственных возможностей. Хотя определенный уровень физического и психического ухудшения неизбежен с годами, это непредсказуемо. Исследования, опубликованные в журнале Nature Human Behavior, свидетельствуют о том, что многие пожилые люди на самом деле испытывают улучшение умственных способностей с возрастом.

«Эти результаты поражают и имеют важные последствия для того, как мы должны смотреть на старение», – говорит старший исследователь, профессор кафедры нейронаук и директор лаборатории мозга и языка в Джорджтауне Майкл Т. Уллман.

Результаты его обширного исследования показывают, что важные элементы этих способностей действительно улучшаются во время старения.

"Вероятно, потому что мы просто практикуем некоторые полезные навыки на протяжении всей жизни", — говорит он.

Но сечас, узнайте о самых худших привычках образа жизни, заставляющих вас чувствовать себя старше.

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Телевизор в вашей жизни

Нет ничего плохого в том, что время от времени вы просматриваете фильмы или любимые программы и шоу, но не превращайте это в привычку.

Одно убедительное исследование Американской кардиологической ассоциации говорит, что слишком много времени перед телевизором в среднем возрасте приводит к увеличению вероятности снижения когнитивных функций и потере навыков мышления в жизни. Точнее, исследование показывает, что это пассивное наблюдение способствует образованию меньшего объема серого вещества в мозге, которое отвечает за ряд важных нейронных процессов, таких как принятие решений.

«Наши результаты свидетельствуют о том, что количество просмотра телевизора - тип малоподвижного поведения, может быть связано со снижением когнитивных функций и маркерами здоровья мозга», – говорит невролог Медицинского центра Ирвинга Нью-Йоркского пресвитерианского/Колумбийского университета Прия Палта.

Поэтому уменьшение просмотра телевизора, может быть важной целью изменения образа жизни для поддержания оптимального здоровья мозга.

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Целый день на одном месте

Физические упражнения сохраняют здоровье наших мышц и костей, но знаете ли вы, что движение может помочь вам оставаться молодыми на клеточном уровне?

Исследования, опубликованные в JAMA and Archives Journals, показывают: те, кто остается активным в свободное время, на самом деле биологически моложе других, более пассивных людей того же возраста.

«Сидячий образ жизни повышает склонность к заболеваниям, связанным со старением, и преждевременной смертью», – говорится в исследовании.

Бездействие может уменьшить продолжительность жизни не только из-за склонности к заболеваниям, связанным со старением, но и из-за того, что оно может влиять на сам процесс старения.

Дальнейшие исследования, опубликованные в Mayo Clinic Proceedings, также свидетельствуют о том, что регулярные занятия кардио и фитнесом могут быть важным преимуществом, когда дело доходит до поддержания крепкого здоровья мозга до старости.

Авторы исследования сообщают, что кардиотренировки связаны с увеличением объема серого вещества.

«Это еще один фрагмент пазла, показывающий физическую активность, а физическая подготовка защищает от снижения когнитивных функций, связанных со старением», – комментирует соавтор исследования, анестезиолог и физиолог клиники Майо, Майкл Джойнер.

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У вас нерегулярный график сна

Если в последнее время у вас был неправильный график сна, вы, безусловно, не одиноки. Пандемия разной степенью прервала сон практически каждого, но сон – это борьба с возрастом, которой следует уделить внимание. Исследование, опубликованное в научном журнале Sleep, даже выявило, что взрослые среднего возраста, регулярно спящие более или менее 6-8 часов, могут испытывать ускоренное снижение когнитивных функций, равное 4-7 годам старения! Это высокая когнитивная цена, которую нужно заплатить за то, чтобы бодрствовать сутки напролет.

Другой исследовательский проект, опубликованный в Clinical and Experimental Dermatology, обнаружил, что кожа плохо спящих людей имеет тенденцию стареть быстрее.

«Наше исследование является первым, что окончательно продемонстрировало, что недостаточный сон связан с ухудшением здоровья и ускоряет старение кожи. Лишенные сна женщины демонстрируют признаки преждевременного старения и снижения способности кожи к восстановлению после пребывания на солнце», – объясняет доктор Элма. Барон, директор Центра по изучению кожи медицинского центра UH Case.

Это не всегда легко, но соблюдение регулярного расписания сна поможет вам чувствовать себя и выглядеть молодым.

Вы проводите слишком много времени в Интернете

Исследования показывают, что длительное влияние синего света, излучаемого компьютерами, смартфоны может ускорить процесс старения. Статья, опубликованная в Aging and Mechanisms of Disease, приходит к выводу, что синий свет может повредить клетки мозга и глаз.

Тратите свое время на офлайн-деятельность, например, чтение бумажных книг. Многие исследования показывают, что привычка читать может творить чудеса как для мозга, так и тела.

Исследование Радиологического общества Америки сообщает, что письмо и чтение помогают сохранить структурную целостность нашего мозга.

«Чтение газеты, написание писем, посещение библиотеки, шахматы — это простые действия, которые могут способствовать здоровью мозга», – соавтор исследования Константинос Арфанакис.

Чтение приносит пользу не только разуму.

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Вы плохо контролируете уровень стресса

Жизнь протекает быстро и часто легче проглотить стресс, чем обработать и справиться с ним. Жизнь в стрессе может сэкономить время, но поиск способа избавления от таких ситуаций поможет жить дольше и более полноценно. Новое исследование Йельского университета, только что опубликованное в Translational Psychiatry, показывает, что хронический стресс действительно заставляет наши биологические часы работать быстрее.

Исследователи сосредоточились на связанных с ДНК химических «эпигенетических» изменениях организма или маркерах заболеваний, связанных со старением, например повышенной резистентности к инсулину. Среди более 400 участников те, кто сообщал о более высоком уровне стресса, как правило, демонстрировали признаки ускоренного старения.

Важно, однако, что некоторые участники показали устойчивость к влиянию стресса на старение. Они получили очень высокие баллы, когда речь шла об эмоциональной регуляции и самоконтроле, что свидетельствует о том, что поиск способа справиться со стрессовыми факторами здоровым способом чрезвычайно важен для здорового старения.

"Эти результаты подтверждают распространенное представление о том, что стресс заставляет нас стареть быстрее", — отмечает психиатр, соавтор исследования Захари Гарванек. Но они также предлагают перспективный способ возможно минимизировать эти неблагоприятные последствия стресса посредством укрепления. регуляция эмоций и самоконтроль

Итак, что будем делать — стряхивать и стареть, или двигаться, читать, общаться и радоваться жизни?

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