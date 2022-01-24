Худшие продукты, связанные с раком – доказано, что эти канцерогены опасны для здоровья

Худшие продукты, связанные с раком – доказано, что эти канцерогены опасны для здоровья

Вы можете снизить риск развития рака, сократив потребление канцерогенных продуктов.

Рак является второй, после ишемической болезни сердца, наиболее распространенной причиной смерти в мире. По оценкам медиков, половину всех случаев рака и смертей можно предотвратить, соблюдая правильную диету.

По словам врачей, основным фактором, способствующим развитию рака, является окислительный стресс.

Каждый день организм производит свободные радикалы как побочный продукт разных клеточных процессов. Эти заряженные электронами частицы повреждают ДНК. Это происходит с возрастом – повреждение клеток и дегенерация тканей. Окислительный стресс стимулирует образование и рост раковых клеток.

Некоторые продукты могут противодействовать окислительному стрессу, нейтрализуя влияние свободных радикалов на нашу ДНК. Эти продукты содержат антиоксиданты, например свежие фрукты и овощи.

Мы составили список продуктов, которых следует избегать, если это возможно.

Также читайте Как защитить свою печень: диетологи предоставили надежные способы

Обработанные пищевые продукты

Любые пищевые продукты, прошедшие промышленную обработку, вредны.

Когда дело доходит до антиракового рациона, все, что подвергается ультраобработке, должно быть первым, чего нужно избегать. В недавнем исследовании доказали, что повышенный риск рака связан с употреблением обработанных продуктов.

Продукты длительного хранения

Пища длительного хранения содержит почти все запрещенные ингредиенты. Сюда входят гидрогенизированные масла, которые нарушают баланс жирных кислот омега-3 и омега-6 в организме и, таким образом, способствуют общему воспалению, которое, в свою очередь, может привести к раку.

Растительные жиры, которые при попадании в организм человека ведут себя как жиры животного происхождения, вредны. Не забывайте, что гидрогенизированные жиры называют трансжирами. Главными особенностями этих веществ является способность изменять свой состав, вид и текстуру.

Быстрые обеды

Макароны с творогом, лапша, суп или пюре быстрого приготовления содержат много вредных ингредиентов. Выберите домашние версии этих блюд.

Магазинный упакованный хлеб

Хлеб в продуктовых магазинах относят к категории ультраобработанных не только из-за наличия гидрогенизированных масел, но и потому, что он часто содержит бромат калия. Ряд организаций здравоохранения связывали это химическое вещество, содержащееся в бромной муке, с расстройствами нервной системы. Он даже был запрещен в ЕС, Канаде и Бразилии.

Магазинные булочки для бургеров

Как и нарезанный хлеб, купленные в магазине булочки для гамбургеров часто содержат бромированную муку и сахар, что тоже очень плохо.

Магазинные сэндвичи для завтрака

Причина в том же бромате калия в хлебобулочных изделиях, включая некоторые марки магазинных бутербродов для завтраков. Избегайте этих продуктов.

То же касается рогаликов и круассанов, которые хранятся в виде охлажденного теста, а перед продажей размораживаются и выпекаются. Потратьте время и приготовьте домашнее тесто. В нем не будет гидрогенизированного масла и бромированной муки.

Тосты

Выпечка для тостеров содержит разнообразные канцерогенные ингредиенты, от рафинированной муки до рафинированного сахара.

Ароматизированные крекеры

Многие магазинные крекеры содержат бромированную муку, но ароматизированные крекеры еще хуже. Сахар, гидрогенизированные масла и искусственные ароматизаторы опасны.

Красное мясо

Было установлено, что красное мясо вызывает рак, особенно, если его употреблять в большом количестве.

Блюда с высоким содержанием красного мяса были связаны с раком прямой кишки (он рак кишечника или толстой кишки). Продукт содержит определенные соединения, способствующие образованию канцерогенных соединений, которые в свою очередь могут повысить факторы риска рака.

500 г говядины в неделю влечет за собой высокий риск рака. Вместо этого лучше есть меньшие порции и совмещать с большим количеством овощей.

Баранина

Это не только красное мясо, но очень много насыщенных жиров. И хотя большинство экспертов соглашаются, что насыщенные жиры не имеют факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, как мы прежде считали, обзор исследования 2015 года в журнале Medicine связал увеличение потребления насыщенных жиров женщинами в постменопаузе с повышенным риском рака груди.

Телятина

Избегайте больших порций телятины, если вы не хотите повышать риск рака.

Жареные во фритюре или на гриле блюда

То, что вы едите, важно, но также важно учитывать, как вы это готовите.

Приготовление на гриле, барбекю и жарки – это методы, которые могут быть наиболее вредны для здоровья в долгосрочной перспективе. Пища, которая была приготовлена на гриле или жарена до точки подгорания, быстро становится канцерогенной.

Фри

Крахмал в картофеле превращается в организме в воспалительный сахар. Совместите это с низкокачественным маслом для жарки и высокой температурой приготовления, поэтому картофель фри лучше избегать.

Это далеко не полный список продуктов, которые могут вызвать риск рака. В следующем материале мы продолжим знакомить вас с опасным меню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Диетологи назвали самые вредные продукты для сердца после 50 лет